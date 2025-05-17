İstanbul\'da Rusya-Ukrayna Görüşmesi: Esir Takası Mutabakatı

İSTANBUL, 17 Mayıs (Xinhua) -- Rusya ve Ukrayna heyetleri, cuma günü İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmede yeni bir müzakere turu düzenlenmesi ve kapsamlı bir esir takası yapılması konusunda mutabık kaldı.

İki saat süren görüşmelerin ardından taraflar, her iki ülkeden 1.000'er kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Rus diplomatik kaynaklarına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, takasın kısa süre içinde gerçekleşeceğini bildirdi. Toplantıdan genel olarak memnun olduklarını kaydeden Medinskiy, Rusya'nın diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu da ifade etti.

Tarafların olası bir ateşkese ilişkin ayrıntılı görüşlerini kısa süre içinde paylaşmasının ardından müzakerelerin süreceğini belirten Medinskiy, Ukrayna'nın iki devlet başkanı arasında doğrudan görüşme yapılmasına yönelik önerisini "değerlendireceklerini" söyledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, tarafların ateşkes, esir takası ve iki devlet başkanının doğrudan görüşmesi olmak üzere üç ana konuya odaklandığını söyledi.

Umerov, esir takası anlaşmasını "savaşın başından bu yana en büyük takas" olarak nitelendirdi.

Görüşmeye başkanlık eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, toplantıda güven inşası ve gelecekteki müzakerelerin temelini oluşturacak önemli sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Fidan, Rusya ve Ukrayna'nın "ateşkes için gerekli koşulları yazılı olarak birbirine iletme" konusunda uzlaştığını ve "ilkesel düzeyde yeniden görüşme" yapılmasında mutabık kaldığını dile getirdi.

Fidan, "Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı bir barışın sağlanması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pazar günü Ukrayna'yla doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik öneride bulunmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de daha önce Putin'le birebir görüşmede bulunmaya açık olduğunu ifade etmişti. Ancak Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in görüşmelere katılmayacağı belirtildi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki son doğrudan görüşme, Mart 2022'de İstanbul'da gerçekleşmiş, taraflar savaşın durdurulması konusunda anlaşma sağlayamamıştı.