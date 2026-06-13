İstanbul’da Sabah Sağanak Yağış - Son Dakika
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İstanbul’da Sabah Sağanak Yağış

İstanbul’da Sabah Sağanak Yağış
13.06.2026 08:05
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İstanbul'da sabah sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu, vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Maltepe D-100 kara yolunda su birikintileri oluşurken, sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle Maltepe D-100 kara yolu ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Yağışlı havanın kent genelinde Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA

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