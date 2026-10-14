İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, alt geçitler ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, alt geçitler ve iş yerlerini su bastı

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İstanbul\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, alt geçitler ve iş yerlerini su bastı
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İstanbul'da aralıklarla süren kuvvetli yağış cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, bazı alt geçitler ve iş yerlerini su bastı. Esenyurt Haramidere Sanayi Bölgesi'nde iş yerlerini, Başakşehir İkitelli'de yolları su bastı, bazı araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da dün akşam başlayan ve aralıklarla süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.

Esenyurt'taki Haramidere Sanayi Bölgesi'nde bazı iş yerlerini su basarken, Başakşehir İkitelli'de araçlar suyla dolan yolda mahsur kaldı. Yolda yürüyen vatandaşlar da yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Sultangazi'de de şiddetli yağış nedeniyle yollar suyla doldu, vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına sığındı. Duraklarda yoğunluk oluşurken, yağıştan öğrenciler de olumsuz etkilendi.

Cebeci Mahallesi'nde bir binanın bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, olayda maddi hasar meydana geldi.

Yine aynı mahallede bulunan bir alt geçidin suyla dolması nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Gonca Sokak'taki bir binanın bodrum katını su bastı.

Büyükçekmece Anadolu Lisesinin bahçe giriş kısmında oluşan su birikintisi nedeniyle giriş çıkış yapmakta zorluk yaşayan öğrenciler, bankları yan yana dizip üzerlerinden yürüyerek soruna kendi yöntemleriyle çare buldu.

Beykoz'da Tokatköy ile Akbaba-Dereseki yolu güzergahında oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Sarıyer'deki İstinye Mahallesi'nde yolların suyla dolması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da yolun karşısına geçemedi.

Kaynak: AA
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