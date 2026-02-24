İstanbul\'da Sağanak Yağış

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Taksim Meydanı'nda yağışa hazırlıksız yakalanan kişilerin bazıları koşarak yağmurdan kaçmaya çalışırken bazıları ise şemsiye ile korunmaya çalıştı.

