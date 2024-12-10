İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Anadolu Yakası'nda etkili sağanak yağış, su birikintilerine ve trafik aksaklıklarına yol açtı.

10.12.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan yağış bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Sancaktepe Atatürk Caddesi'nde yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açarak yola dolan suyun tahliye edilmesini sağladı.

Kartal'daki Balıkesir Caddesi'nde bir alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar zor anlar yaşadı.

Sultanbeyli ile Pendik'teki bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Sağanak bir süre sonra Kartal, Maltepe, Pendik ve Sultanbeyli'de yerini dolu yağışına bıraktı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Sultanbeyli'de etkili olan dolunun fındık büyüklüğünde olduğu görüldü.

Sağanak hava trafiğinde de aksamalara neden oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda birçok uçak iniş için havada tur attı.

Kaynak: AA

Anadolu Yakası, Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Sancaktepe, istanbul, Ulaşım, Güncel, trafik, Pendik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:34 Bakan Fidan’dan sözünü kesen DEM Partililere tokat gibi yanıt Bakan Fidan'dan sözünü kesen DEM Partililere tokat gibi yanıt
23:07 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:16 Fırat’ın doğusunda köşeye sıkışan PKKYPG, İsrail’den yardım istedi Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
10:13 Kadıköy’e geliyorlar: Kerem ile Orkun’un yanına bir Türk daha alacaklar Kadıköy'e geliyorlar: Kerem ile Orkun'un yanına bir Türk daha alacaklar
10:09 Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu
09:50 Halil Umut Meler’e Suudi Arabistan’da yasak Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da yasak
09:49 Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek
09:35 Suriye’de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
09:34 Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi Yetkili isimlerden art arda açıklamalar Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar
09:33 Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 00:37:06. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.