İstanbul\'da Sağlık Hizmetleri Rekor Kırıyor

İSTANBUL İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "2025 yılında sadece poliklinik hizmetleri kapsamında 207 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik. Bunların 173 milyonu kamu kurumlarında yapıldı. Özel ve kamu oranına baktığımızda muayenelerin yüzde 83'ü kamuda gerçekleşti. Yılda 2 milyon 600 bin ameliyat yapılıyor. İstanbul'da 2 saniyede bir ameliyat gerçekleştiriliyor" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Bakırköy'de düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Güner, "Dünyanın sağlık başkenti İstanbul'da bu hizmeti sunarken sizlerin gösterdiği emek ve başarı yadsınamaz bir gerçek. 15 milyon 750 bin nüfuslu bir şehirde bu hizmeti veriyoruz. 'Dünyanın sağlık başkenti' derken sadece kalabalık bir şehirden söz etmiyoruz. Sadece 2025 yılı rakamlarına baktığımızda, 201 ülkeden 500 bin yabancının sağlık hizmeti almak için geldiği bir şehirden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürütülen 'Sağlıkta Dönüşüm Projesi' ile İstanbul'da ve tüm Türkiye'de sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşandı. Sağlıkta adeta bir çağ atlandı. Geçtiğimiz hafta düzenlediğimiz bir iftarda yapılan sohbetten bir örnek paylaşmak isterim. Benden iki dönem önce görev yapan il sağlık müdürümüzün döneminde nitelikli yatak oranı yüzde 82'ymiş. Yani tek veya iki kişilik, buzdolabı ve tuvaleti bulunan odalardan söz ediyoruz. Şu anda ise otel konforunda nitelikli yatak kapasitemiz yüzde 86'ya ulaştı" dedi.

'2025 YILINDA 207 MİLYONDAN FAZLA MUAYENE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Güner, "2025 yılı bizim için yine rekorlar ve başarılarla dolu bir yıl oldu. Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ortaya koyduğu 'Koruyan, üreten ve geliştiren sağlık modeli' hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük. Bu kapsamda 2025 yılında sadece poliklinik hizmetleri kapsamında 207 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik. Bunların 173 milyonu kamu kurumlarında yapıldı. Muayenelerde kamu-özel dağılımına baktığımızda yüzde 83'ünün kamuda gerçekleştiğini görüyoruz. Yılda 2 milyon 600 bin ameliyat yapılıyor. Şöyle bir örnek vermek gerekirse; İstanbul'da her 2 saniyede bir ameliyat gerçekleştiriliyor. Yeni açtığımız sağlık tesisleri, sisteme kazandırdığımız hekimler ile mesai dışı ve hafta sonu poliklinik uygulamaları sayesinde randevu sorununu büyük ölçüde çözmüş durumdayız" ifadelerini kullandı.

'15 BİNDEN FAZLA HASTAMIZI EVİNE NAKLETTİK'

Güner, "Saha ziyaretlerimizde önemli bir durumu fark ettik. Hastaların hastaneye gelmesi ve hizmet alması kolay, ancak hastaneden evine dönmesi zor olabiliyor. Özellikle yaşlı, yatalak ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı hastaların taksi ya da özel araçla evlerine dönmekte zorlandığını gördük. Bunun üzerine 112 sisteminden bağımsız bir hasta nakil sistemi oluşturduk. Artık hastanedeki hekim, 'Bu hastamızın evine nakil ambulansı ile gitmesi uygundur' dediğinde, hastayı ücretsiz olarak standartlara uygun bir ambulansla evine kadar ulaştırıyoruz. Kısa süre önce başlattığımız bu uygulama kapsamında 15 binden fazla hastamızı evine naklettik" dedi.