İstanbul'da Sahte Belgelerle Konkordato Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Belgelerle Konkordato Operasyonu: 8 Gözaltı

İstanbul\'da Sahte Belgelerle Konkordato Operasyonu: 8 Gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belgelerle konkordato ilan edilmesini sağladıkları şirket üzerinden haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, sahte bağımsız denetim raporuyla mahkemeyi yanıltan şüphelilerin Türkiye'deki şirketle ilgili usulsüz konkordato ilan edilmesini sağladığı ve elde edilen gelirin sahte muhasebe kayıtlarıyla yurt dışında kurulan paralel şirketlere aktarıldığı tespit edildi. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 1650 sayfa doküman, 9 dijital materyal ve sahte raporla alınan konkordatoya ilişkin belgelerin yer aldığı flash bellek ele geçirildi.

10.05.2024 11:14
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İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, sahte belgelerle konkordato ilan edilmesini sağladıkları şirket üzerinden haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, yeni nesil mali suç örgütlerinin deşifresini sağlamak amacıyla çalışma yaptı.

Ekipler, bir şüphelinin Türkiye'de kurduğu plastik, metal ve yapı alanında faaliyet gösteren şirketinin aynısını yurt dışında da paralel olarak açmış gibi gösterdiğini, bu yöntemle şüphelinin çek karşılığında piyasadan mal, Türkiye'deki bankalardan da kredi çekerek yaklaşık 200 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Elde edilen haksız kazancın alacaklılardan kaçırılması için rüşvet karşılığında sahte bağımsız denetim raporuyla mahkemeyi yanıltan şüphelilerin Türkiye'deki şirketle ilgili usulsüz konkordato ilan edilmesini sağladığını belirleyen ekipler, elde edilen gelirin ise sahte muhasebe kayıtlarıyla yurt dışında kurulan paralel şirketlere aktarıldığını tespit etti.

Ekipler ayrıca şüphelilerin gayrimenkullerini de başka birine satılmış gibi göstererek diğer zanlılara devrettiğini, bu şekilde yanıltıcı satışlar yapıldığını belirlerken, zanlıların kullandığı araçların da başka kişilerin üzerine kayıtlı olduğu anlaşıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında bağımsız denetçi ve eski askeri personelin de bulunduğu 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1650 sayfa doküman, 9 dijital materyal ile sahte raporla alınan konkordatoya ilişkin belgelerin yer aldığı flash bellek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol hükümleri uygulanarak, 7'si ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte Belgelerle Konkordato Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

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