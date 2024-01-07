İstanbul\'da Sahte Para Operasyonu: 2\'si Kadın 9 Kişilik Çete Yakalandı

İSTANBUL'da bulunan bankamatiklere aslına çok benzeyen sahte 100 dolarlar yatırarak daha sonra bunları internet bankacılığı üzerinden TL'ye çevirip başka hesaplara havale eden 2'si kadın 9 kişilik çete, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bankamatiklerden sahte para yatırdıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da bulunan bir bankanın genel müdürlük yetkilileri, ATM'lerinden yapılan şüpheli işlemleri fark ederek harekete geçti. Bankamatikleri kullanan kişiler tarafından üst üste 100 dolarlık banktnotlar yatırıldığını, bunların daha sonra Türk Lirası'na çevrilerek başka hesaplara havale edildiğini tespit eden yetkililer, söz konusu 33 adet 100 dolarlık banknotu bir tutanakla incelenmek üzere Merkez Bankası'na gönderdi. Burada yapılan incelemede 100 dolarlık banknotların aslına çok benzeyen sahte paralar olduğu ortaya çıktı. Söz konusu banknotların para sayma makinelerinden bile geçtiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bu gelişme üzerine banka yetkilerinin müracaatı üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak önce bankamatiklerden işlem yapan şüphelileri takibe aldı. Daha sonra paraların gönderildiği hesap sahipleri de tek tek tespit edildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda, olaya karışan ikisi kadın 9 kişilik çete, gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüpheliler, paraların sahte olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.