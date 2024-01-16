 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da sahte sigorta sitesi dolandırıcılığı operasyonu: 41 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da sahte sigorta sitesi dolandırıcılığı operasyonu: 41 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini 'polis', 'savcı' ve 'banka veya kredi kurumları çalışanı' olarak tanıtan 41 şüpheli, sahte sigorta sitesi aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheliler, mağdurları arayarak aldatıcı bilgiler verip ikna ediyor, ardından internet bankacılığıyla mağdurların bilgilerini ele geçirip paraları kendi hesaplarına aktarıyorlardı. Sahte trafik sigortası sitesiyle 5 milyon 885 bin lira dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul\'da sahte sigorta sitesi dolandırıcılığı operasyonu: 41 şüpheli gözaltına alındı
16.01.2024 - 12:41,  Güncelleme: 13:05
Abone Ol

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini "polis", "savcı" ile "banka veya kredi kurumları çalışanı" olarak tanıtıp kurdukları sahte sigorta sitesi aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 41 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 71 şüphelinin mağdurları arayarak kendilerini "polis", "savcı" ve "banka veya kredi kurumları çalışanı" olarak tanıttığı ve bu yolla "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edildi.

Şüphelilerin, "hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, şüpheli işlemler gerçekleştiği ve başkaları tarafından hesaplarına yanlışlıkla para gönderildiği" şeklinde aldatıcı bilgiler verip mağdurları ikna ettiği belirlendi.

Soruşturmada, şüphelilerin ikna ettikleri mağdurların internet bankacılığıyla bilgilerini ele geçirip çeşitli yönlendirmeler yaptığı, bu paraları kendileriyle çalışanların hesaplarına "havale" ve "EFT" yapılmasını sağladığı tespit edildi.

Sahte trafik sigortası sitesiyle 5 milyon 885 bin lira dolandırdılar

Şüphelilerin oluşturdukları sahte trafik sigortası sitesinde işlem yapmak isteyen mağdurlara ödeme bilgisi olarak örgütün belli bir komisyon karşılığında temin ettiği üçüncü kişilere ait banka bilgilerini verdikleri, hesaplara gelen tutarları da saha elemanları vasıtasıyla otomatik para çekme makinesi veya banka şubesinden çektikleri belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen 71 şüphelinin 69 farklı eyleme karıştığı, 69 müşteki ve 19 mağdurdan yaklaşık 5 milyon 885 bin lira haksız kazanç elde ettiği anlaşıldı.

Bu şüphelilerden 5'inin tutuklu, 2'sinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda söz konusu suça ilişkin 41 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu kişilerin ikametlerindeki aramalarda ruhsatsız silah, 23 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İstanbul, Sigorta, Banka, Dolandırıcılık, Tutuklama, Soruşturma, Gözaltı, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte sigorta sitesi dolandırıcılığı operasyonu: 41 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 13:04:44. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da sahte sigorta sitesi dolandırıcılığı operasyonu: 41 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement