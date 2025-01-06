İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta

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İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro ve performans sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 7-11 Ocak'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Sonbahara Son Güller", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Tamamen Doluyuz", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Edebi Barış", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Mumyalar" oyunlarını sahneleyecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın "Richard", 10,11 ve 12 Ocak'ta "Kan Kardeşler" tiyatro oyunları izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 8-11 Ocak'ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Oscar", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Savaş ve Barış", Müze Gazhane'de "Ben Medea Değilim" ve "Sivrisinekler", Ümraniye Sahnesi'nde "Ağrı Dağı Efsanesi", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ise "Yenilmez" oyunları izlenebilecek.

Şehir Tiyatroları, yarın İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde "Uçurtmanın Kuyruğu" eserini tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Nüktedan Kültür Sanat, 11 Ocak'ta Beylerbeyi Hacı Sabancı Lisesi'nde, tek perdelik "Evlen Zaman İçinde" oyununu sahneleyecek.

Konserler

İtalyan sanatçı Alessandro Safina, 12 Ocak'ta İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda konser verecek.

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Telekom Opera Salonu'nda 11 Ocak'ta "Anadolu Renkleri" konseri verecek. Konserde, solistler Çiğdem Elmas, Emirhan Kartal ve Cansın Köker sahnede olacak.

İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından 8 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda "M.Fatih Çıtlak'ın Takdimiyle Semah" etkinliği gerçekleşecek. Bektaşi yolunun bir zikir türü olan semah, aslına uygun bir düzende, topluluk sanatçılarından Hüseyin Cem Durak riyasetinde icra edilecek.

AKM Tiyatro Salonu'nda yarın Cem Esen, Poyraz Baltacıgil, Elvin Hoxha Ganiyev ve Cem Önertürk'ün sahneye çıkacağı "Voyages" konseri gerçekleşecek.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, DenizBank Konserleri kapsamında 10 Ocak'ta Türk Telekom Opera Salonu'nda "Fırtına ve Coşku" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında, Türk Telekom Opera Salonu fuayesinde 11 Ocak'ta Jazz In Blue Red Green konseri gerçekleşecek. Konserde İlyas Mirzayev sahnede olacak.

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, 11 Ocak'ta "Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konseri verecek.

Sergiler

Albayrak Hat Takvimi Eserleri Sergisi "Adil-i Mutlak" Tophane-i Amire'de, "Pembe Bulutlar Üstünde" karma resim sergisi Chi Art Gallery'de 9 Ocak'ta açılacak.

Taviloğlu Koleksiyonu'nun "Yarım Asırlık Serüveni" 10 Ocak'ta Yapı Kredi bomontiada'da açılacak.

İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi" (Beyond Denim) sergisi, 14 Şubat'a kadar Kalyon Kültür'de ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi ise 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de görülebilecek.