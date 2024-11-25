İstanbul'da Sanat Dolu Haftasonu - Son Dakika
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İstanbul'da Sanat Dolu Haftasonu

İstanbul'da bu hafta konser, sergi ve tiyatro etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

25.11.2024 10:48
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İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün ve 27 Kasım'da "Yürüyen Şato", bugün ve yarın "En Sevdiğim Pastam", yarın "Ruhların Kaçışı", yarın ve 27 Kasım'da "Büyük Kuşatma" filmleri izlenebilecek.

"Timsah Ateşi" oyunu ile "Fatih Sultan Mehmet (II Mehmet)" operası 28 Kasım'da, "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı" tiyatro oyunu 30 Kasım'da AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 26 Kasım-1 Aralık'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Acaibü'l Temaşa", 26-30 Kasım'da Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Josef Bieder'in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı)", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Kendi Gök Kubbemiz", 28-30 Kasım'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Mumyalar", 28 Kasım-1 Aralık'ta Garibaldi Salon'da ise "Işıltılı Haşerat" oyunları sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 27-30 Kasım'da Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Gök Kubbe", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Oscar", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Çingene Boksör", Ümraniye Sahnesi'nde "Ağrı Dağı Efsanesi", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde ise "Yenilmez" oyunları gösterilecek.

Maximum Uniq Açıkhava'da 25-27 Kasım'da "Bir 'mor ve ötesi' Müzikali: Araf", 28 Kasım'da "Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit", 29 Kasım'da "Hücreler", 30 Kasım'da "Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi", 1 Aralık'ta da "Aydınlıkevler" oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserler

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 27 Kasım'da "Sitkovetsky Trio" konseri, 29 Kasım'da ise "CRR Senfoni Orkestrası-Cemal Reşit Rey'e Saygı Konseri" dinleyicilere sunulacak.

İngiliz metal grubu "Anaal Nathrakh" 26 Kasım'da, Alman metal grubu Destruction da 28 Kasım'da İF Beşiktaş'ta sahne alacak.

Murat Kekilli 27 Kasım'da Bostancı Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Filarmoni Derneği "80. Yıl Konserleri" kapsamında, 29 Kasım'da Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Katedrali'nde "Brassolit", 30 Kasım'da Kadıköy Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi'nde "Romantik Gelenekten Yeniliğe: G. Faure-G.Mahler-B.Şirin" konserlerinde sahne alacak.

Demet Akalın 29 Kasım'da Sahne İstanbul'da, Sevcan Orhan 30 Kasım'da Mahsus Sahne'de konser verecek.

İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi (MÜZDAK) tarafından düzenlenen "31. İstanbul Türk Müziği Festivali" 30 Kasım'da başlayacak. Festival, Bakırköy, Kartal ve Gebze arasındaki farklı kültür merkezlerinde müzikseverlerle buluşacak.

Sergiler

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Bilim Tarihi Enstitüsü ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanlığı iş birliği ve Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) katkılarıyla hazırlanan "Semerkant'tan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi" sergisi Rami Kütüphanesi'nde görülebilecek.

Ressam ve illüstratör Yüksel Akman'ın "Siyah ve Beyaz Nostaljik" adlı kişisel sergisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Hüsnühat Sanatı: İstanbul Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Sergisi" 4 Aralık'a kadar ziyaretçilerle buluşacak.

Fotoğraf sanatçısı Deniz Kalaycı'nın "Görsel Şahitler: Zamanı Durduran Ustalar" sergisi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 28 Kasım'a kadar görülebilecek.

Macar cam ve seramik sanatında Türk etkilerini işleyen "Ateşin Sanatı" başlıklı sergi, 2024 Macar-Türk Kültür Yılı kapsamında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkinin yer aldığı "Renklerin Yolculuğu" sergisi, İstanbul Modern'de ziyaret edilebiliyor.

Beyoğlu Caz Festivali kapsamında Cevahir Akbaş küratörlüğünde hayata geçirilen "Cazın Hafızası: Yolculuğa Bakmak" sergisi, Taksim Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

İBB, Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfının katkılarıyla hazırlanan "Açık Kapılar Sergisi", Beyoğlu'ndaki Tokatlıyan Han'da 30 Kasım'a kadar açık olacak.

Türk Musevileri Müzesinin hazırladığı, Musevi geleneklerinde "evlilik taahhütnamesi" olarak bilinen ketubalardan oluşan "Osmanlı ve Türk Ketubaları" sergisi 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde ziyarete açıldı.

İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi, fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul'u" sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta 31 Ocak 2025'e kadar ziyaret edilebilecek.

AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eserini, 31 Aralık'a kadar sanatseverlerle buluşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sanat Dolu Haftasonu - Son Dakika

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