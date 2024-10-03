İstanbul'da Sanatkar Din Görevlileri Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Sanatkar Din Görevlileri Sergisi

7-10 Ekim'de Taksim Camii'nde din görevlilerinin eserleri sergilenecek.

03.10.2024 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Taksim Camii Kültür Sanat Merkezinde "İstanbul'un Sanatkar Din Görevlileri" sergisi düzenlenecek.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 7-10 Ekim arasında sanatseverlerle buluşacak karma sergiyle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev alan ve çeşitli sanat dalları ile uğraşan din görevlilerinin bir araya gelmesi ve geleneksel sanatlar konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Sergide, İstanbul genelinde görev yapan ve hat, ebru, tezhip, naht ile resim çalışmaları bulunan 30 sanatçı din görevlisinin eserleri yer alacak.

Abdurrahman Oruç, Ahmet Mahmut Peşteli, Aliye Öten, Bekir Çetintaş, Bilal Ferhat Ahlatcıoğlu, Cavit Coşkun, Elif Çetintaş, Emine Özgan, Emel Ayvaz, Emre Sessiz, Fatma Arslan, Fatıma Betül Çakır, Fatma Baş Tanrıverdi, Fatma Solaker, Ferhat Kurlu, Hacer Biçer, Hakan Arslan, Hatice Karaman Omay, Hikmet Adıgüzel, Mehmet Sait Tohumcu, Mehmet Zeki Bakırcıoğlu, Muhammed Hamdi Kasapoğlu, Müberra Yaran Kuzudişli, Önder Soy, Rabia Karakoyun Gündoğdu, Ruhan Öz, Rüveyda Şener, Safiye Bayuk, Zeki Korkut ve Zeynep Bayraktutar Arslan'ın eserleri sergide görülebilecek.

Sergi, 7 Ekim'de 14.00'te Taksim Camii Kültür Sanat Merkezinde ziyarete açılacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Taksim Camii, Etkinlik, istanbul, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sanatkar Din Görevlileri Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
15:51 Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül’ün para dolu zarflarını çaldı Gittiği ülkedeki polisler, Hayrünnisa Gül'ün para dolu zarflarını çaldı
15:26 Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
01:00 İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut’ta tıp merkezini bombaladı İsrail bir kez daha vurduğu Beyrut'ta tıp merkezini bombaladı
23:39 ABD’nin dev bankası çöktü ABD'nin dev bankası çöktü
23:37 Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı Üniversiteden yeni mezun olan genç, yurt binasından atlayarak canına kıydı
23:29 Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, ’3 kurşun yetmiyormuş’ dedi Saldırının ardından ilk kez konuşan Serhat Akın, '3 kurşun yetmiyormuş' dedi
23:26 HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç’tan mesaj HSK kararnamesiyle bazı illerde değişen başsavcılara Bakan Tunç'tan mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 17:46:20. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sanatkar Din Görevlileri Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement