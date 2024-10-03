İstanbul'da Sanatkar Din Görevlileri Sergisi

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İstanbul Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Taksim Camii Kültür Sanat Merkezinde "İstanbul'un Sanatkar Din Görevlileri" sergisi düzenlenecek.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 7-10 Ekim arasında sanatseverlerle buluşacak karma sergiyle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev alan ve çeşitli sanat dalları ile uğraşan din görevlilerinin bir araya gelmesi ve geleneksel sanatlar konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Sergide, İstanbul genelinde görev yapan ve hat, ebru, tezhip, naht ile resim çalışmaları bulunan 30 sanatçı din görevlisinin eserleri yer alacak.

Abdurrahman Oruç, Ahmet Mahmut Peşteli, Aliye Öten, Bekir Çetintaş, Bilal Ferhat Ahlatcıoğlu, Cavit Coşkun, Elif Çetintaş, Emine Özgan, Emel Ayvaz, Emre Sessiz, Fatma Arslan, Fatıma Betül Çakır, Fatma Baş Tanrıverdi, Fatma Solaker, Ferhat Kurlu, Hacer Biçer, Hakan Arslan, Hatice Karaman Omay, Hikmet Adıgüzel, Mehmet Sait Tohumcu, Mehmet Zeki Bakırcıoğlu, Muhammed Hamdi Kasapoğlu, Müberra Yaran Kuzudişli, Önder Soy, Rabia Karakoyun Gündoğdu, Ruhan Öz, Rüveyda Şener, Safiye Bayuk, Zeki Korkut ve Zeynep Bayraktutar Arslan'ın eserleri sergide görülebilecek.

Sergi, 7 Ekim'de 14.00'te Taksim Camii Kültür Sanat Merkezinde ziyarete açılacak.