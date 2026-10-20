İstanbul'da selde kaybolan kişinin cesedine Haliç'te ulaşıldı, ölü sayısı 7 oldu - Son Dakika
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İstanbul'da selde kaybolan kişinin cesedine Haliç'te ulaşıldı, ölü sayısı 7 oldu

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İstanbul\'da selde kaybolan kişinin cesedine Haliç\'te ulaşıldı, ölü sayısı 7 oldu
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İstanbul'da selde kaybolan kişinin cesedi, Eyüpsultan Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulundu. Valilik, afette ölü sayısının 7'ye çıktığını ve kayıp kalmadığı için aramaların sona erdiğini, Kocaeli Gebze'de dereye düşen iki kişiyle ölü sayısının 9'a ulaştığını açıkladı.

İstanbul'daki yağış nedeniyle Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen selde kaybolan Ahmet Derin'in cesedi Haliç'te bulundu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen sel sonrasında başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir insan bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemede cesedin, sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin'e ait olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına kayıp şahıs kalmadığı için son verilmiştir." denildi.

Öte yandan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dereye düşen ve Pendik'teki Göçbeyli Mahallesi'nde cesetleri bulunan iki kişiyle birlikte ölenlerin sayısı 9'a ulaştı.

Kaynak: AA
EyüpsultanİstanbulKocaeliGüncelGebzeHaliçSon Dakika

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