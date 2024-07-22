İstanbul'da Sıcak Hava Sahilleri ve Esnafı Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Sıcak Hava Sahilleri ve Esnafı Etkiledi

İstanbul'da sıcak ve nemli hava nedeniyle insanlar sahilleri ve yeşil alanları tercih ederken, dönerciler, pide ve kebap ustaları ile fırıncılar zor şartlar altında çalışmak zorunda kaldı. İstanbullular, sıcak havadan şikayet ederken serinlemek için sahilleri ve plajları tercih etti. Ayrıca, sıcak havaya rağmen balık tutanlar ve denize girenler de dikkat çekti. Ancak, ateş başında çalışmak zorunda olan esnaf ise sıcak hava nedeniyle daha çok zorlandı.

22.07.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, sıcak ve nemli havadan bunalanlar serinlemek için sahilleri ve yeşil alanları tercih ederken ateş başında çalışmak zorunda kalan dönerciler, pide ve kebap ustaları ile fırıncılar mesailerini zor şartlar altında sürdürüyor.

İstanbullular, yaklaşık 1 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yükselen nemle etkisini daha da artıran sıcak havadan şikayet ediyor.

Bunaltıcı havanın etkisini hafifletmek isteyenler ise çareyi kentin sahilleri ve plajları ile park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda arıyor.

Megakentte yüzmek isteyenler Beşiktaş'ın Aşiyan ve Arnavutköy sahillerini tercih etti.

Kimileri İstanbul Boğazı'nın serin sularında ferahlamaya çalışırken kimileri de yeşil alanlardaki ağaç gölgelerinde oturarak vakit geçirdi.

Vatandaşlar güneşten korunmak için kafe gibi işletmeleri tercih etti. Sıcak havaya rağmen Arnavutköy sahilinde balık tutanlar ise dikkati çekti.

Serinlemek isteyen birçok kent sakini Beylikdüzü Gürpınar sahilinin yolunu tuttu. Denizden çıkanlar plajdaki şemsiyelerin altında dinlenip güneşlendi.

Üsküdar'da Salacak ve Kuzguncuk sahilleri ile ilçe meydanının, özellikle sıcağın etkisini artırdığı öğle saatlerinde sakin olduğu görüldü.

Az sayıda kişi buralardan denize girerken, yerli ve yabancı turistler gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

"Suya 1 saat girmek bile rahatlatıyor"

Ailesiyle Arnavutköy'de denize giren Ömer Karaçam, sıcaktan bunaldıklarını dile getirdi.

Karaçam, "Bu sene farklı bir sıcak var. Deniz olmasa yandık. Haftada 1-2 kere geliyorum. Suya 1 saat girmek bile rahatlatıyor." dedi.

Aşiyan sahilinde denize giren Eren Samur, çok fazla nem olduğuna dikkati çekerek, "Evimiz buralara yakın. Motosikletle geliyoruz, serinlemek için denize atlayıp yüzüyoruz. Yaklaşık 10 senedir buraya geliyoruz ama 20 senedir gelen abilerimiz var. Onlarla beraber yüzüyoruz. Boğaz tehlikeli ama buranın sıkıntısını bilen insanlar için tehlike yok." diye konuştu.

Gürpınar sahiline gelen Yaşar Kutlubaş, sıcaklardan evde duramadıklarını, daha serin olduğu için deniz kenarına gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Denizde yüzen Murat Yalnız ise havanın aşırı sıcak, nem oranının da yüksek olduğunu anlatarak, serinlemek için Esenyurt'tan geldiğini kaydetti.

En çok ocakbaşında çalışan esnaf zorlandı

İstanbullular, sıcak ve nemli havayla mücadele için çeşitli çareler ararken ateş başında çalışmak zorunda olan dönerciler, pide ve kebap ustaları ile fırıncılar bu durumdan daha çok etkilendi.

Mesailerini zor şartlar altında sürdürmeye çalışan esnaf, meslekleri gereğince buna alışkın olsalar da aşırı sıcağın etkisiyle zor anlar da yaşadı.

Döner ustası Raşit Kaya, sıcak hava nedeniyle zaman zaman zorlandıklarını ancak bu duruma alıştıklarını belirterek, "Burada yanıyoruz. Dışarısı 30-35 dereceyken burası herhalde 60 derece vardır. İster istemez zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kebap ustası Hasan Demir de çocukluğundan beri çalıştığını söyledi.

Kışın sıcakta çalışmanın şans olduğunu, yazın bu durumun değiştiğini dile getiren Demir, "Ne yapayım, ekmek kavgası. Sıcak soğuk bizi dinlemez. Açık hava daha güzel. 30-35 derece diyorlar ama nemle birlikte 45 dereceyi buluyor. Burada nem yok, daha rahatım." dedi.

Demir, yanındaki bezi soğuk suyla ıslatıp serinlemeye çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıcak Hava Sahilleri ve Esnafı Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:29:40. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sıcak Hava Sahilleri ve Esnafı Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement