İstanbul'da Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Sıcak Hava Uyarısı

İstanbul\'da Sıcak Hava Uyarısı

İstanbul'da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 35 derece civarında seyredeceği ve nem oranının yüksek olacağı bildirildi. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında fazla zaman geçirilmemesi ve bol sıvı tüketilmesi uyarısı yapıldı.

17.07.2024 10:19  Güncelleme: 10:20
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da sıcaklıkların yeni hafta boyunca 35 derece civarında seyredeceği ve nem oranının yüksek olacağını bildirdi. Ayrıca rüzgarın kuzey-doğu yönünde orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi bekleniyor.

AKOM, İstanbul'daki hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yüksek nem oranıyla (yüzde 50-95) sıcaklık ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilebilmektedir" denildi.

Öğle saatlerine dikkat

AKOM, İstanbulluları özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermeleri konusunda da uyardı.

Açıklamada, aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı belirtildi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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