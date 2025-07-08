İstanbul'da Sıcaklık Zirveye Çıkıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Sıcaklık Zirveye Çıkıyor

08.07.2025 15:42
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Uzmanlar, İstanbul'da yarın 35 dereceyi bulacak sıcaklık için vatandaşları uyardı.

Uzmanlar, İstanbul'da hava sıcaklığının yarın daha da artmasının beklendiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilen hava sıcaklığının, yarın İstanbul'da 35 derece olması bekleniyor.

Bugün Ümraniye'de 35, Şişli, Sancaktepe ile Silivri'de 34, Kadıköy, Fatih ile Tuzla'da 33 dereceleri bulan ve ilçelerde yarın daha da yükselmesi beklenen sıcaklıkla ilgili uzmanlar, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, birkaç gündür kentte etkisini gösteren sıcaklığın yarın zirveye çıkacağını söyledi.

Toros, "Perşembe günü bilhassa Türkiye'nin kuzeybatısı serinliyor ancak sıcaklık esas etkisini yarın gösterecek. Hava sıcaklığı yarın zirveyi bulsa da ondan sonra kuzeybatıdan serin hava geliyor. Dolayısıyla hava biraz daha serinlemiş olacak." ifadelerini kullandı.

"Yarın en sıcak gün olduğu için genel anlamda güneş ışınlarından kaçınmak gerekiyor"

Kentteki ilçelerde bugün hissedilen sıcaklıkların yarın daha da artacağını dile getiren Toros, yapılaşmanın etkisine de dikkati çekti.

Toros, ölçümlerin, havanın gittikçe ısındığını gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Mesela geçen sene temmuzda dünyanın en sıcak günü yaşandı. Şehirlerde yapılaşmanın etkisi sıcaklık için büyük etken. İstanbul'da her semtin farklı ısındığını görürsünüz. Havanın nereden geldiği, oradaki yapılaşmaya bağlı olarak şehirlerde 'şehir ısı adası' etkisi meydana getiriyor. Bu etki akşamları kendini daha çok hissettiriyor. Gün boyu ısınan asfalt, beton binalar, akşamları gün boyu almış olduğu ısıyı vermeye devam ediyor. Dolayısıyla şehirleşmenin olduğu bölgeler, şehirleşmenin daha az olduğu bölgeden daha sıcak oluyor. İklim değişikliği de bunun şiddetini ve sıklığını artırıyor."

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Toros, "Yarın en sıcak gün olduğu için genel anlamda güneş ışınlarından kaçınmak gerekiyor. Güneşin dik geldiği saatler daha etkili oluyor. Bu ışınlardan vücudumuzu korumakta, mümkün mertebe gölgelik ortamlarda bulunmakta fayda var. Herkesin sıcaklığa duyarlılığı farklı, yaşlı, hamile, çocuklar ve kalp hastalarının daha dikkatli olması lazım. Su ihtiyacımız artıyor, daha fazla terleme, daha fazla su ihtiyacı doğuruyor. Su tüketimine de dikkat etmek gerekli." diye konuştu.

"Sıcaklık 26 dereceye kadar gerileyecek"

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Demirhan da "Perşembe günü sıcaklık yaklaşık 10 derece kadar düşerek 26 dereceye gerileyecek. Aynı zamanda rüzgar da kuvvetlenecek, bu da riskin azalmasına neden olacak." dedi.

İstanbul'daki bazı bölgelerde hissedilen sıcaklıkların daha yüksek olmasının nedenlerine değinen Demirhan, "Şehir merkezlerinde ve yoğun betonlaşmanın olduğu alanlarda sıcaklıklar çok daha fazla hissediliyor. Örneğin Maslak, Şişli, Mecidiyeköy gibi bölgelerde 36 derece ölçülen sıcaklık, hissedilen olarak 45 dereceye ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Beton, asfalt ve yüksek binaların sıcaklığı tuttuğunu, bu nedenle bu bölgelerde hissedilen sıcaklığın arttığını kaydeden Demirhan, "İnşaat alanları ve yüksek enerji tüketen yapılar da partikül madde salınımı nedeniyle nemin artmasına ve sıcaklığın daha fazla hissedilmesine neden oluyor." diye konuştu.

Demirhan, vatandaşların sıcak günlerde alması gereken önlemleri anlatarak, "Şu günlerde sağlıklı insanlar bile mümkünse dış mekanlarda bulunmasın. Özellikle çarşamba günü çok riskli. Nem yüksek, rüzgar yok. Bu da bunalma hissini artırıyor. Dışarıda bulunacak insanlar, özelikle şu günlerde mutlaka başlarını bir şapkayla kapatsın. İnce pamuklu, keten gibi uzun kıyafetler giyinsinler. Bedenlerinin açıkta kalan yerlerine, özellikle yüzlere ve ellere mutlaka güneş kremi sürsünler." tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıcaklık Zirveye Çıkıyor - Son Dakika

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