İstanbul\'da şiddetli rüzgar güvenlik panelini devirdi

İstanbul'da zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar, Kadıköy'de bir binanın önündeki güvenlik panelinin devrilmesine yol açtı.

Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak 5 katlı binanın etrafını çevreleyen güvenlik paneli şiddetli rüzgarın etkisiyle kaldırıma doğru devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, binanın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi alırken caddedeki trafik akışı da kontrollü sağlandı.

Panelin kaldırılması için çalışma başlatıldı.