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İstanbul'da şiddetli rüzgar güvenlik panelini devirdi - Son Dakika
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İstanbul'da şiddetli rüzgar güvenlik panelini devirdi

Kadıköy'de bulunan bir binanın önündeki güvenlik paneli, şiddetli rüzgarın etkisiyle kaldırıma doğru devrildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik önlemi alınırken panelin kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

İstanbul\'da şiddetli rüzgar güvenlik panelini devirdi
17.12.2023 - 00:05,
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İstanbul'da zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar, Kadıköy'de bir binanın önündeki güvenlik panelinin devrilmesine yol açtı.

Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak 5 katlı binanın etrafını çevreleyen güvenlik paneli şiddetli rüzgarın etkisiyle kaldırıma doğru devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, binanın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi alırken caddedeki trafik akışı da kontrollü sağlandı.

Panelin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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İstanbul, Kadıköy, Bağdat, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da şiddetli rüzgar güvenlik panelini devirdi - Son Dakika
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