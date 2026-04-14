İstanbul'da Sıfır Atık Forumu: COP31 Öncesi Küresel İklim Zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Sıfır Atık Forumu: COP31 Öncesi Küresel İklim Zirvesi

14.04.2026 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu, çevre ve iklim konularında uluslararası düzeyde önemli bir buluşma olacak. Forum, 150'den fazla ülkeden katılımcıyı ve 500'ün üzerinde kurumsal paydaşı bir araya getirmeyi hedefliyor.

Uluslararası iklim diplomasisinin kritik eşiklerinden biri öncesinde dünya, çevre, iklim ve sürdürülebilirlik gündeminin en kapsamlı buluşması için İstanbul'da bir araya gelecek. 5-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Sıfır Atık Forumu, COP31 süreci öncesindeki en büyük çevre, iklim ve sıfır atık toplantısı olma özelliği taşıyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirilecek forum, hükümet temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, akademi, özel sektör ve sivil toplumun üst düzey katılımıyla küresel çevre politikalarının şekillendiği stratejik bir platform niteliğinde. Forumun 150'den fazla ülkeden katılımcıyı, 500'ün üzerinde kurumsal paydaşı ve 5 binden fazla uluslararası konuğu buluşturması bekleniyor.

Vakfın Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi, kısa sürede ulusal bir çevre politikası olmanın ötesine geçerek küresel ölçekte örnek gösterilen bir modele dönüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edilmesiyle Türkiye'nin öncülüğünde şekillenen bu yaklaşım, artık çok taraflı diplomasi, kalkınma politikaları ve iklim müzakereleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, forumun sıfır atık yaklaşımını küresel iklim müzakerelerinin merkezine taşıyan stratejik bir hazırlık platformu olduğunu belirterek, "Hedefimiz; sıfır atık yaklaşımını küresel iklim ajandasının belirleyici bileşenlerinden biri haline getirmek ve COP31'e somut, uygulanabilir çıktılarla katkı sunmaktır" dedi.

Forum kapsamında 100'den fazla ülkenin çevre, iklim, enerji ve sürdürülebilirlik alanlarından sorumlu bakanlarının İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor. Bakanlar düzeyindeki oturumlarda; döngüsel ekonomi politikaları, plastik kirliliği ile mücadele, atık yönetiminde küresel standartların uyumlaştırılması, iklim finansmanı ve yeşil yatırımlar gibi başlıklarda somut politika önerileri ele alınacak.

Üç gün sürecek forumda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek çok sayıda panel ve oturumda sıfır atık yaklaşımının farklı boyutları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Programda gıda israfının önlenmesi, organik atık yönetimi ve metan emisyonlarının azaltımı, döngüsel ekonomi finansmanı, şehirlerde sıfır atık uygulamaları, plastik kirliliği ve küresel politika süreçleri gibi başlıklar yer alıyor.

Forum, Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde ülkelerin pozisyonlarını netleştireceği ve ortak deklarasyon zeminini güçlendireceği en kapsamlı platform olarak konumlanıyor. Program kapsamında yüksek düzeyli bakanlar oturumları, küresel iyi uygulama sunumları, gençlik ve yerel yönetimler oturumları, özel sektör ve yeşil finans panelleri yer alacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Diplomasi, İstanbul, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıfır Atık Forumu: COP31 Öncesi Küresel İklim Zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 09:21:22. #.0.5#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sıfır Atık Forumu: COP31 Öncesi Küresel İklim Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.