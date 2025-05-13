İstanbul\'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Security Specialist:

Arkadaşlar lütfen aramızda bir gün önçeden hava rüzgar durgunluğu veya hava basınçından Deprem olaçağını bir kaç defa doğru tahmin ede bilen varsa. Buraya bir gün önçeden yarın Deprem ola bilir yazsın. Bunun kahinlikle hiç bir alakası yok. Sade bulunduğumuz bölgeyle alakalı olabilir diye düşünüyorum.