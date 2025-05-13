İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul\'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul, sabah Büyükçekmece açıklarında yaşanan 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Saat 20.46'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

13.05.2025 20:51
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23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle büyük korku yaşayan İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Megakentte sabah yaşanan sarsıntının ardından bir deprem daha meydana geldi.

İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 20.46'da 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD, sarsıntının yerin 10.86 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

MEGAKENT SABAH DA SALLANDI

Öte yandan bu sabah saat 07.18'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6.84 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Erginer:
    1000 kere yazdım, 4 ve altı depremleri haber yapmaaaaaaa...... Yapmaaaaaaa.... İnsanları boşuna korkutmaaaa...... Kafanız almıyo mu 68 9 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Koltuk sallandı koltuk 16 3 Yanıtla
  • Hüseyin Sarıok:
    Çay kaşığıyla kazacaksın ekoo, kepçeyle değil! Çok dikkat çekiyorsun böyle. 5 8 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Hava basınç örçme çihazlar var. Araştırdım birde İnternetsiz bile hava basınç örçevbilen Çin Telefonları var. Hava basınç üzerinden yağmur yağacağını Tahmin ede biliniyor. Ja, hava basınç üzerinden bulunduğun bölgede Deprem olup olmayaçağını tahmin değilde, kesin olarak bilinirse ?? 1 1 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Arkadaşlar lütfen aramızda bir gün önçeden hava rüzgar durgunluğu veya hava basınçından Deprem olaçağını bir kaç defa doğru tahmin ede bilen varsa. Buraya bir gün önçeden yarın Deprem ola bilir yazsın. Bunun kahinlikle hiç bir alakası yok. Sade bulunduğumuz bölgeyle alakalı olabilir diye düşünüyorum. 2 0 Yanıtla
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