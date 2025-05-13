İstanbul\'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle büyük korku yaşayan İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Megakentte sabah yaşanan sarsıntının ardından bir deprem daha meydana geldi.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 20.46'da 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD, sarsıntının yerin 10.86 kilometre derinliğinde yaşandığını açıkladı.
Öte yandan bu sabah saat 07.18'de Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 6.84 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.
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