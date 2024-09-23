İstanbul'da Spor Filmleri Festivali

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Bu sene ilki düzenlenen "Uluslararası Spor Filmleri Festivali", 20- 22 Mart 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran'ın direktörlüğünü üstlendiği festivalde, belgesel ve kurmaca kısa film kategorisindeki filmler yarışacak.

Spor alanında film üretimi yapmak isteyen yönetmen ve yapımcıları desteklemenin yanı sıra spor temalı kısa film ve belgesel filmler için yeni bir mecra olması amacıyla hayata geçirilen festivale 31 Ocak 2025'e kadar başvuru yapılabilecek.

Festivalde yer alan forum bölümünde, spor belgeseli ya da spor temalı kısa film çekmek isteyenlerin projelerine yapım desteği de verilecek. Forum bölümünün başvuruları, 1 Aralık'tan itibaren alınmaya başlayacak.

Prof. Dr. Cenk Demirkıran ile görüntü yönetmeni Hayri Çölaşan danışmanlığında yapılacak festivalde, dünyada ve Türkiye'de dijital spor içerik üreticileri için de bir seçki yer alacak.

Yarışmaya "www.filmfreeway.com üzerinden" ve "isff.com.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.