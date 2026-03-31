İstanbul'da Şubat Ayında En Çok Portakal ve Domates Tüketildi

İstanbullular şubat ayında meyve olarak en çok portakal, sebze olarak domates tüketti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte geçen ay tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı.

Buna göre, Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde şubatta 29'u meyve, 46'sı sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün satıldı.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 28'i meyve ve 45'i sebze olmak üzere toplam 73 çeşit ürün satışa sunuldu.

Bayrampaşa'daki halde şubatta satış için getirilen 136 bin 75 ton ürünün 47 bin 280 tonunu meyve, 88 bin 795 tonunu da sebze oluşturdu.

Ataşehir'deki hale ise geçen ay getirilen 46 bin 405 ton ürünün 17 bin 712 tonu meyveden, 28 bin 693 tonu da sebzeden oluştu.

İki halde geçen ay 64 bin 992 ton meyve ve 117 bin 488 ton sebze olmak üzere toplamda 182 bin 480 ton ürün satışa sunuldu.

Portakal 31,56, domates ise 83,50 liradan satıldı

Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların şubatta tercih ettiği meyveler arasında portakal, sebzelerde ise domates başı çekti.

Bayrampaşa'daki halde 13 bin 142 ton portakal, 17 bin 661 ton domates satıldı. Ataşehir'deki hale ise 4 bin 632 ton portakal, 5 bin 966 ton domates getirildi. Böylelikle her iki halde toplam 17 bin 774 ton portakal, 23 bin 627 ton domates satışa sunuldu.

Portakalı 10 bin 988 tonla muz, 9 bin 45 tonla mandalina, 8 bin 959 tonla elma, 6 bin 531 tonla limon, 2 bin 994 tonla armut, 2 bin 97 tonla nar, 1456 tonla çilek, 779 tonla kivi ve 556 tonla ayva takip etti.

Domatesi ise 13 bin 292 tonla patates, 9 bin 305 tonla biber, 8 bin 958 tonla havuç, 7 bin 155 tonla kuru soğan, 6 bin 931 tonla salatalık, 5 bin 713 tonla beyaz lahana, 5 bin 207 tonla karnabahar, 3 bin 810 tonla ıspanak ve 3 bin 604 tonla patlıcan izledi.

Halde bir kilogram portakal 31,56, muz 69,22, mandalina 33,75, elma 66,88, limon 67,50, armut 62,35, nar 68,75, çilek 187,81, kivi 105,31 ve ayva 129,69 liraya alıcı buldu.

Domatesin kilogramı ise ortalama 83,50, patates 17,31, biber 71,41, kuru soğan 12,69, havuç 14,09, salatalık 98,13, beyaz lahana 12,50, karnabahar 18,13, ıspanak 27,50 ve patlıcan 82,35 liradan satıldı.

En pahalı ürün 292,81 lira ile kestane

Meyve ve sebze hallerinde şubat ayında satılan en pahalı ürün 292,81 lirayla kestane oldu.

Kestaneyi 215,16 lirayla taze fasulye, 187,81 lirayla çilek, 179,17 lirayla yaprak salamura, 179,06 lirayla dut, 160,63 lirayla siyah üzüm, 149,69 lirayla kuru sarımsak, 139,38 lirayla mantar, 129,69 lirayla ayva ve 119,17 lirayla bezelye takip etti.