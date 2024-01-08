 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 65 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 65 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da faaliyet gösteren iki farklı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonlarda ele geçirilen silahlar arasında, Sultangazi'de yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Büşra Polat'ın ölümüne neden olan silah da bulunuyor.

İstanbul\'da Suç Örgütlerine Operasyon: 65 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
08.01.2024 - 12:37,
Abone Ol

İstanbul'da faaliyet gösteren iki farklı suç örgütüne yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, elebaşılığını hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Volkan Reçber'in yaptığı suç örgütü ile elebaşılığını Emrah Sever'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

Büşra Polat'ın hayatını kaybettiği olayda kullanılan silah da ele geçirildi

Aralarında daha önce husumet bulunan ve son zamanlarda silahlı çatışma yaşanan iki suç örgütü üyelerinin "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "silahla kasten yaralama" gibi 25 ayrı eyleme karıştıkları öğrenildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 87 şüphelinin belirlenen adreslerine 5 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen 30 ruhsatsız tabanca, 6 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca ile 4 çelik yelek, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Ele geçirilen silahlar arasında Sultangazi'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne neden olan silah da yer aldı.

Çatışma anı güvenlik kamerasında

Bu arada, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 21 Aralık'ta Barış Özdoğan'ın (21) öldürülmesi ve Zübeyde Hanım Mahallesi'nde Büşra Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırı anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Özdoğan'ın otelin önündeki taksiye yöneldiği sırada bir otomobilden açılan ateş sonucu öldürülmesi ile Büşra Polat'ın öldüğü silahlı çatışmada otomobilin arkasındaki bir kişinin uzun namlulu silahla ateş etme anları yer alıyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda elebaşlığını Emrah Sever ve Volkan Reçber'in yaptığı iki ayrı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 87 şüpheliden 65'i yakalanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 5 Ocak'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-29 operasyonlarında Volkan Reçber ve Emrah Sever'in elebaşı olduğu 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini açıklamıştı.

Sultangazi'de söz konusu suç örgütü üyeleri arasında 30 Aralık 2023'te çıkan silahlı çatışmada, ailesiyle otomobille seyir halindeyken başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan 15 yaşındaki Büşra Polat, kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sultangazi, İstanbul, Aralık, Güvenlik, Adliye, Ölüm, Gözaltı, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 65 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00
Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler

Son Dakika
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:07:19. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Suç Örgütlerine Operasyon: 65 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement