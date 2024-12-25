İstanbul\'da Tefecilere Operasyon: 3 Gözaltı

Güncel

İSTANBUL'da yüksek oranda faiz karşılığında borç para veren, borcunu vaktinde ödemeyen kişileri ise silahla tehdit eden tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin aldıkları paraları öldürülen PKK'lıların ailelerine gönderdikleri belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tefecilik', 'Silah kaçakçılığı', 'Nitelikli tehdit', 'Şantaj', 'Terör örgütüne üye olma' suçlarından çalışma başlattı.

3 İLÇEDE OPERASYON

Yapılan çalışmalarda Güngören, Bağcılar, Fatih'te tekstil sektöründe faaliyet gösteren esnafa yüksek faizle borç para verip, borcunu ödeyemeyenleri öldürmekle ve aile bireylerine zarar vermekle tehdit eden şüpheliler tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 3 kişinin suçu örgüt faaliyeti kapsamında işledikleri belirlendi. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri 20 Aralık Cuma günü Güngören'de bir adrese operasyon düzenleyerek, 3 kişiyi gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphlilerin adreslerinde yapılan aramalarda çelik kasada 2 tefecilik mağdurunun faiz, borç ve kimlik bilgilerinin yer aldığı ajanda, tefecilik mağduru 4 kişiye ait ait tapu, 1 adet muvazaalı taşınmaz devir işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen vekalet belgesi, 2 adet tüfek, 1 adet ateşli silah, 125 adet tüfek ve tabanca fişeği, 37 bin lira nakit para, 3 adet altın türü çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin tefecilik suçundan elde ettikleri paraları öldürülen PKK'lıların ailelerine gönderdikleri ve bunun için de bir Telegram grubu kurdukları ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.