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İstanbul'da Tehlikeli Manevra Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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İstanbul'da Tehlikeli Manevra Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücüye 4 bin 936 lira ceza uyguladı. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.

İstanbul\'da Tehlikeli Manevra Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem
13.12.2023 - 16:49,
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İstanbul'da, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde manevra yaparak araç kullanan sürücüye 4 bin 936 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık'ta, sosyal medyada bir aracın sürekli şerit değiştirdiğine yönelik görüntülerin yer almasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücünün Y.D. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 4 bin 936 lira ceza uygulandı.

Sürücü Y.D. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Tehlikeli Manevra Yapan Sürücüye Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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