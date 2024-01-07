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İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DHKP/C, DEAŞ, PKK ve TKİP'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, terör örgütlerine katıldıkları gerekçesiyle arama kararı çıkarılan 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

İstanbul\'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 3 şüpheli tutuklandı
07.01.2024 - 11:11,
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İstanbul'da terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri DHKP/C, DEAŞ, PKK ile TKİP'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle adli makamlarca haklarında arama kararı çıkarılan ve çeşitli hapis cezalarına çarptırılan şüphelilerin adresleri belirlendi.

Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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