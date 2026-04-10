İstanbul'da Terör ve Uyuşturucu Soruşturmaları
İstanbul'da Terör ve Uyuşturucu Soruşturmaları

10.04.2026 14:48
Başsavcı Dönmez, İstanbul'daki terör saldırıları ve uyuşturucu soruşturmaları hakkında bilgi verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısının İsrail Konsolosluğuna yönelik olduğunu değerlendirmediklerini, bunu Yapı Kredi Plaza binası önündeki polislere yönelik saldırı olarak adlandırdıklarını kaydetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Kemal Aktaş, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek, bazı soruşturmalara ilişkin bilgi paylaştı.

Dönmez, hedef kitleleri başta çocuklar olan suç örgütlerinin isimlerinin ön planda tutulmaması gerektiğini belirterek, basın kuruluşlarının bu konuda duyarlı olmasını, haber yapılırken örgüt isimlerinden ziyade soruşturmanın ön planda tutulmasını istediklerini söyledi.

Suç örgütleriyle mücadele için yürüttükleri soruşturmalar hakkında bilgi veren Dönmez, bunlarla ilgili çok sayıda şüpheli hakkında dava açıldığını ve bu davaların devam ettiğini dile getirdi.

Bir suç örgütü hakkındaki davalarla ilgili konuşan Dönmez, bu örgüt için ilk olarak 305 sanık hakkında dava açıldığını belirtti. Daha sonra 87 şüpheli hakkında da bir iddianame hazırlandığını ve bu davayla birleştirildiğini söyledi.

Dönmez, örgüt elebaşının İtalya'da yakalanmasının ardından örgütün devamlılığının sağlanması için yeniden yapılanmaya gittiğinin ve faaliyetlerinin devam ettiğinin tespit edilmesi üzerine 129 eyleme ilişkin 304 sanık ve ayrıca 28 eyleme ilişkin 68 sanık hakkında da dava açıldığı bilgisini paylaştı.

Başka bir suç örgütü hakkında ise bu zamana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 106'sı tutuklu 181 kişi hakkında dava açıldığını anımsatan Dönmez, 289 şüpheli hakkında da işlem yapıldığını, bunlardan 172'sinin tutuklu olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü, 158 eyleme yönelik incelemelerin ise devam ettiğini kaydetti.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 255 şüpheliye işlem yapıldı, 32'si tutuklandı

Dönmez, İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 255 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 219'u hakkındaki Adli Tıp Kurumu incelemelerinin sonuçlandığını, 169 şüphelide kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddelerine rastlandığını ve sonuçların savcılığa iletildiğini, söz konusu soruşturmada 32 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.

Dönmez, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmalar kapsamında ise son iki ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 400'ünün tutuklandığını belirtti.

Uyuşturucuya yönelik soruşturmalarda yeni operasyonların yapılacağını belirten Dönmez, isim listelerinde ünlüler ile iş insanlarının bulunduğunu ve belirlenen kişileri adliyeye davet edeceklerini kaydetti.

Soruşturmalara dahil edilen kişilerle ilgili malvarlığı incelemesi yaptıklarını belirten Dönmez, bunu yaparken de daha farklı suçlarla karşılaştıklarını, bunları da incelediklerini aktardı.

Dönmez, amaçlarının uyuşturucuyu ülkeye getirenleri incelemek olduğunu belirterek, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nda çok nitelikli dosyaların olduğunu, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla, 'uyuşturucu baronu' olarak adlandırabilecek Türk ya da yabancı kişileri tespit ettiklerini, 25'ten fazla şüpheli hakkında kırmızı bülten kararı bulunduğunu dile getirdi.

Sadece sokaktaki uyuşturucu satıcılarına odaklanmadıklarını vurgulayan Dönmez, ünlülere yönelik soruşturmaların, uyuşturucu kullanmanın basit bir şey olmadığını gösterdiğini, Adalet Bakanlığına, uyuşturucu kullanmanın cezasının artırılması gerektiğini ilettiklerini belirtti.

Dönmez, kullanıcılara yönelik operasyonlarla kartellere mesaj verdiklerini düşündüklerini, çünkü ünlülerin toplum tarafından örnek alınan insanlar olduğunu ve uyuşturucu konusunda operasyonların süreceğini kaydetti.

Başsavcıvekili Kemal Aktaş ise Fransa, Hollanda ile Belçika'nın üçlü narkotik çalışma grubu bulunduğunu ve o gruba dışarıdan dahil edilen tek ülkenin Türkiye olduğunu ve anlık delil paylaşımı yapıldığı bilgisini verdi.

Başsavcı Dönmez, son bir yılda özellikle ödeme kuruluşlarına yönelik soruşturmalarda birçok suçtan elde edilen gelirlerin nakli konusunda şüphe doğduğunu ve bunlara yazılım sağlayan kuruluşlara da baktıklarını söyledi.

Son bir buçuk yılda 8 ödeme kuruluşuna yönelik operasyon düzenlendiğini kaydeden Dönmez, bu kapsamda 255 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 108 şüphelinin tutuklandığını dile getirdi.

"Vergi kaçakçılığı" konusunda hassas olduklarını belirten Dönmez, bu konuda da çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Bahis" ve "şike" soruşturmaları kapsamında 56 şüpheli hakkında dava açıldı

"Bahis" ve "şike" soruşturmalarında 129 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 56'sı hakkında dava açıldığını ifade eden Dönmez, soruşturma dosyalarında tutuklu şüpheli kalmadığını belirtti.

Dönmez, spor müsabakalarının tamamında bahis ve şike iddiaları olduğu için tüm branşları incelediklerini, bahis sitelerinin kurucularıyla yazılım ve altyapı hazırlayan kişilere yönelik de incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Yasa dışı bahis soruşturmalarını büyüterek devam ettireceklerini, buna yönelik ulusal ve uluslararası boyutta çok kapsamlı hazırlıkları olduğunu kaydeden Dönmez, soruşturmaların meyvesini vereceğini, elde ettikleri verilerin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

"Tarladan hale, halden markete kadar fiyatın nasıl değiştiğini inceliyoruz"

Dönmez, "fiyatları etkileme" suçuna ilişkin Ticaret Bakanlığının yerinde tespitler yaptığını ve bu konuda CİMER ile doğrudan başsavcılığa yapılan ihbarlar bulunduğunu, bunların üzerine soruşturmalar başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Bu kapsamdaki soruşturmaların titizlikle yürütüldüğüne işaret eden Dönmez, ticari hayatı olumsuz yönde etkilemeden, hukuka uygun şekilde, olağandışı fiyat hareketlerinin suça ilişkin olup olmadığını belirlemek için kırmızı ile beyaz et, sebze meyve sektörlerindeki halleri incelemeye aldıklarını söyledi.

Dönmez, bu konuda Ticaret ile Tarım bakanlıkları, Rekabet Kurulu ve Hal Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla koordinasyonlu olarak, teknik ve titiz bir şekilde inceleme yaptıklarını, tarladan hale, halden markete kadar fiyatın nasıl değiştiğini incelediklerini ifade etti.

Bu konuda tespit edilen şüphelilerle kurumları yakın zamanda açıklayacaklarını ve çalışmalara ilişkin bilgi vereceklerini söyleyen Dönmez, amaçlarının tedarik zincirini bozmak değil, hukuka uygun çalışan işletmeleri korumak olduğunu dile getirdi.

"Uşak ve Kuşadası belediyelerine 2. dalga operasyon olabilir"

Belediyelerdeki iştiraklere yönelik soruşturmaların sürdüğünü kaydeden Dönmez, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa Belediyeleri dosyalarında sona gelindiğini, davalarının 2 hafta içerisinde açılmasını beklediklerini söyledi.

Dönmez, Uşak ve Kuşadası belediyelerine yönelik soruşturmaların da sürdüğünü, bunlarda yeni şüphelilerin tespit edildiğini ve 2. dalga operasyon olabileceğini kaydetti.

İstanbul dışındaki illerde operasyon ve soruşturma başlatılması konusunda hukuki olarak bir engel olmadığını belirten Dönmez, tüm başsavcılıkların bu konuda soruşturma açıp, yürütebileceğini aktardı.

Başsavcı Dönmez, gazetecilerin sorularını cevapladı

Eyüpsultan'da 2024 yılında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 18 yaşından küçük şüpheli Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un iadesinin sorulması üzerine Dönmez, iade talebi yazısının gönderildiğini, işlemlerin ABD'de devam ettiğini söyledi.

Dönmez, medyaya yönelik uyuşturucu soruşturmasının sorulmasının ardından, iddianamenin yazılmaya başlandığı bilgisini paylaştı.

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili soru üzerine Dönmez, saldırının İsrail Konsolosluğuna yönelik olduğunu değerlendirmediklerini ifade etti.

İstanbul Valiliğinin, konsolosluğun 2 buçuk yıldır kapalı olduğunu açıkladığını anımsatan Dönmez, bunu Yapı Kredi Plaza binası önündeki polislere yönelik saldırı olarak adlandırdıklarını kaydetti.

Şüphelilerle temas eden kim varsa geçmişe dönük sorgulamaya alındığını belirten Dönmez, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü, yarın ise adliyeye sevk edilmelerinin beklendiğini ifade etti.

Dönmez, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı şüpheliler hakkındaki "kent uzlaşısı" soruşturmasının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih Dönmez, Bayrampaşa, Operasyon, Beşiktaş, Başsavcı, İstanbul, Güncel, İsrail, Polis, Terör

