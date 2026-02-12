Marmaray'a Yüzde 25 İett'ye Bağlı Otobüslerde Yüzde 20 Oranında Artış Olması Bekleniyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu'nun hazırladığı "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı müşterek rapor Meclis gündemine sunuldu. TCDD, Marmaray'a yüzde 25 oranında zam teklif ederken, İETT'ye bağlı otobüslerde yüzde 20 oranında artış olacak. Zamlı tarifelerin 16 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde komisyonlara havale edilen toplu ulaşım araçları, taksi ve okul servislerine zam öngören tekliflere ilişkin çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan rapor, bugünkü Meclis toplantısında gündeme alındı.

Komisyona, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından sunulan zam teklifi, Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö Hatlarını kapsıyor.

"Marmaray'da uzun mesafe 75 TL"

TCDD Taşımacılık AŞ'nin işlettiği Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarında yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin tarife değişikliği ile yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 artış olacak. Marmaray'daki en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıkacak.

Marmaray'da tam ücret 1–7 istasyonda 34 TL'den başlayacak, 36–43 istasyonda 74,70 TL'ye kadar çıkacak. Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı metro hattında ise 1–3 istasyonda 34 TL, 7–8 istasyonda 43,54 TL, 15–16 istasyonda 66,54 TL uygulanacak.

İETT'ye bağlı otobüs bilet fiyatlarında ise yüzde 20 oranında artış olacak. Komisyon raporunda zam gerekçesi olarak "akaryakıt ve elektrik fiyatlarındaki yükseliş, döviz kurundaki dalgalanma, ithal yedek parça giderleri ve işletme maliyetlerindeki artış" gösterildi.

"Tam bilet 42 TL'ye çıkıyor"

Yeni tarifeye göre, İstanbulkart tam bilet ücreti 42 TL olacak. Çift bilet uygulanan toplu ulaşım araçlarında tek basım 84 TL'ye çıkacak. Öğrenci bileti 20,50 TL olarak belirlenirken, ilk aktarma ücreti 31,27 TL olarak uygulanacak. Tek geçişlik bilet 60 TL, 10 geçişlik bilet 480 TL, 12 geçişlik bilet ise 580 TL'den satılacak.

"Aylık abonman 3 bin 298 TL"

Aylık tam mavi kart 2 bin 748 TL'den 3 bin 298 TL'ye yükseliyor. Öğrenci abonman 494 TL'den 593 TL çıkarken, İBB personel abonman ücreti bin 618 TL olarak uygulanacak. 30 yaş ve üzeri öğrenci kartı kullanıcıları 2 bin 968 TL ödeyecek. 60 yaş üstü aylık abonman ücreti ise 2 bin 51 TL olacak. Metrobüste tam yolcu ücreti mesafeye göre artacak, 1–3 durak 30,07 TL'den başlayacak, 4–9 durakta 48,01 TL, 10–15 durakta 52,73 TL olacak, en uzun mesafe olan 34 ve üzeri durakta ücret 62,35 TL'ye çıkacak.

D segment taksilerde açılış ücreti 65,40 TL, kilometre başı 43,56 TL, minimum ücret 210 TL olacak. C ve üstü segmentte açılış 75,21 TL, kilometre başı 50,09 TL, minimum ücret 240 TL'ye çıkacak. Elektrikli dönüşen taksilerde açılış 85,02 TL, kilometre başı 56,03 TL, minimum ücret 270 TL olacak. Lüks taksilerde açılış 111,18 TL, kilometre başı 74,05 TL, minimum ücret 360 TL'ye yükselecek.

Kadıköy–Eminönü hattı 59,28 TL'ye, Üsküdar–Eminönü 53,20 TL'ye, Üsküdar–Kadıköy 57 TL'ye çıktı. Karaköy–Bostancı hattı 69,91 TL olurken, Avcılar–Bostancı hattı 177,80 TL'ye yükseldi. Adalar hattında tam biniş ücreti 137,48 TL olarak uygulanacak.

"Arabalı vapurda otomobil 240 TL"

Sirkeci–Harem hattında, yaya tam bilet 40,39 TL, öğrenci 24,32 TL oldu. Otomobil ve minivan geçiş ücreti 240 TL, SUV ve arazi araçları 260 TL, otobüs geçişi ise 630 TL olacak.

"Minibüs ve servis ücretleri yükseldi"

Minibüslerde 0–4 km 39 TL, 15–20 km 47 TL olacak. 20 km üzeri yolculuklarda 47 TL'ye ek olarak kilometre başına 1,40 TL alınacak. Öğrenci servislerinde 0–1 km aylık 4 bin 51 TL olurken, 23–25 km aylık ücret 9 bin 488 TL'ye çıkacak. 25 km üzeri her ilave kilometre için 79,99 TL eklenecek.