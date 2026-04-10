Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor

10.04.2026 09:32
Orta Doğu'daki ateşkes sonrası akaryakıta gelen indirim sevinci kısa sürdü, fiyatlar yeniden yükselecek. Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişlerinin durması piyasaları tedirgin ederken motorine 4,12 lira, benzine ise 44 zam gelmesi bekleniyor.

ABD ve İran'ın ateşkes anlaşmasının ardından dün gece uzun bir aranın ardından akaryakıt fiyatlarına gelen indirimin sevinci kursakta kaldı. Motorine ve benzine bu gece zam geliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞ DURDULDU

ABD ve İran'ın ateşkesine rağmen akaryakıttaki ateş dinmiyor. Dünya arzının yaklaşık üçte birinin karşılandığı bölgede, İran’ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı’nda ateşkese rağmen gemi geçişlerinin durdurulması piyasaları tedirgin etti.

DEV İNDİRİM BUGÜN POMPAYA YANSIDI

Ateşkes sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 10’u aşan düşüş, pompaya indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı tarihin en büyük indirimi ile 12,94 lira gerilerken, benzinde 1,09 liralık indirim uygulandı.

YİNE ZAM GÖRÜNDÜ

Petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü harekete geçmesiyle akaryakıta zam haberi de geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in, sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yarından itibaren motorine 4,12 lira, benzine ise 1,78 TL zam gelmesi bekleniyor. Benzine eşel mobil uygulaması gereği 44 kuruş yansıyacak.

MOTORİN 80 LİRA SINIRINA YAKLAŞACAK

Motorine yapılacak zam sonrası fiyatların yeniden 80 TL sınırına yaklaşması bekleniyor. Zamlı tarifeyle birlikte benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 62,62 lira, Ankara’da 63,59 lira, İzmir’de 63,87 lira, doğu illerinde ise 65,22 liraya yükselecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    100 lira düz olsun.iniş çıkış yordu bizi 17 2 Yanıtla
  • Ersan Yasar Ersan Yasar:
    Onu bunu bilmem ama vatandaş artık bu etraftaki savaşlarla kendini durduruyor vatandaş şuan zaten soyup soğana dönmüş ekmeği elinden almış herkes devlete çalıştığı takdirde dahada yetmiyor bu nedir neyin neyisi kimse çözemedi 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Tahran’da Ali Hamaney için anma yürüyüşü Tahran'da Ali Hamaney için anma yürüyüşü
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim
“Örnek üreticiye“ bakanlıktan mera yanıtı "Örnek üreticiye" bakanlıktan mera yanıtı
Ece Erken’den Görkem Sevindik açıklaması: Hayatında kimse yok Ece Erken’den Görkem Sevindik açıklaması: Hayatında kimse yok
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
İbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Eda’dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Okan Buruk isyan etmişti Galatasaray’ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı
13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı İlk sözleri bakın ne oldu
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı DEAŞ’a sempati duyduğunu itiraf etti
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Bolu ve Mersin Yenişehir belediyelerine peş peşe operasyon Onlarca gözaltı var
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
