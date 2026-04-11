İsrail\'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

11.04.2026 08:28
Türk Deniz Kuvvetleri’nin üç denizde gerçekleştirdiği Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, İsrail basınında geniş yankı buldu. Tatbikat için “benzeri görülmemiş güç gösterisi” değerlendirmesi yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra ettiği Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, uluslararası basında dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle İsrail medyası, tatbikatın canlı atış safhasına ve ortaya koyduğu askeri kapasiteye geniş yer ayırdı.

“BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜÇ GÖSTERİSİ” VURGUSU

İsrail basınında yer alan haberlerde, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği tatbikatın canlı atış bölümünü başarıyla tamamladığı belirtilirken, donanmanın ortaya koyduğu gücün “benzeri görülmemiş” olduğu ifade edildi.

TÜRK DONANMASINA “KÜRESEL GÜÇ” TANIMI

Haberde, Bayraktar TB3 insansız hava aracının tatbikat kapsamında hedefleri başarıyla imha ettiği ve bunun “dünya çapında bir ilk” olarak değerlendirildiği aktarıldı. Bu gelişmenin Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki ilerlemesini ortaya koyduğu vurgulandı.

İsrail basını, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun açıklamalarına da yer vererek, Türk donanmasının küresel ölçekte etkili bir güç haline geldiğine dikkat çekti.

İNSANSIZ SİSTEMLER ÖNE ÇIKIYOR

Tatbikatta insansız hava araçlarıyla deniz hedeflerinin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, Türk donanmasının modern savaş gemileri ve gelişmiş deniz platformlarıyla birlikte insansız sistemlere yaptığı yatırımla öne çıktığı ifade edildi.

HEDEF: AYNI ANDA 50 GEMİ ÜRETİMİ

Haberde ayrıca Türkiye genelindeki tersanelerde 41 askeri geminin inşa sürecinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu gemilerin 37’sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4’ünün ise Sahil Güvenlik Komutanlığı için üretildiği belirtildi.

Kısa vadede aynı anda 50 askeri gemi üretim kapasitesine ulaşılmasının hedeflendiği, ayrıca yeni uçak gemisi projesi üzerindeki çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

    Yorumlar (8)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Varolsun Türkiyem 113 1 Yanıtla
  • Mert kursun Mert kursun :
    balıkları ürkütmüşüz gerçekten dogruymuş 36 4 Yanıtla
  • Alper Elma Alper Elma:
    biseler yapılınca halen elestren angutlar var, yok arkası burdan yok önü burdan , olum bunlar bizim bizim vatanımızın, senin,benim için varlar. yapiliyorlar yada bir takım şeyler tedarik ediliyor, ama bizimler 10 yıla kadar ülkemiz büyük bir savaşa girecek, 23 3 Yanıtla
  • şenol doğan şenol doğan:
    aman balıkları ürkütmeyin Özgür abim kızıyor 16 7 Yanıtla
  • 889397.64 889397.64:
    yeni gemi derken sanki eski gemi mi vardı yalandan uyutun milleti 4 14 Yanıtla
