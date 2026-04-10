Nagihan duyduğu sözler sonrasında yıkıldı! Eski yarışmacılardan destek

10.04.2026 09:28
Survivor’da tansiyon zirveye çıktı. Lina’nın Nagihan hakkında sarf ettiği “Keşke çocuğuna annelik yapsaydı” sözleri ortalığı karıştırdı. Duydukları karşısında yıkılan Nagihan’a eski yarışmacılardan peş peşe destek geldi.

Survivor’da finale doğru geri sayım sürerken, yarışmacılar arasındaki gerilim her geçen gün daha da sertleşiyor. Son bölümde yaşanan diyalog ise sınırları aştı. Seren Ay’ın aktardığı sözler sonrası Nagihan’ın anneliği üzerinden yapılan yorumlar, hem ada konseyinde hem de sosyal medyada büyük tepki çekti.

“BÖYLE BİR ŞEY SÖYLENİR Mİ?”

Oyun alanında yaşananları anlatan Seren Ay, Lina’nın Nagihan hakkında sarf ettiği sözleri şu ifadelerle aktardı:

“Keşke çocuğuna annelik yapsaydı. 5 sezondur burada, çocuğu annesiz büyüyor.”

Bu sözler karşısında hem yarışmacılar hem de sunucu Murat Ceylan tepki gösterdi. Ceylan, “Ne alakası var? Böyle bir şey söylenir mi?” diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Lina’nın “Evet söyledim” yanıtı ise ortamı daha da gerdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İSYAN ETTİ

Duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşayan Nagihan, gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşadığı kırgınlığı şu sözlerle dile getirdi:

“İnanamıyorum ya… Bir dilinize düşmediğim anneliğim kaldı. Ne istiyorsunuz benden, çocuğumdan? Bel altı vurdunuz, her şeyi vurdunuz, şimdi bu mu kaldı?”

ESKİ YARIŞMACILAR TEK YÜREK OLDU

    Yaşananların ardından Survivor’ın eski yarışmacıları da sessiz kalmadı. Sosyal medyada Nagihan’a destek mesajları peş peşe geldi.

    Seda Aktuğlu, yaptığı paylaşımda Nagihan’ın anneliğine övgüler yağdırarak şu ifadeleri kullandı:

    “Gerçekten müthiş bir çocuk yetiştirmiş. Ciddi anlamda öğretmen gözüyle bile kızıyla gurur duydum. Allah bağışlasın; bahtı, geleceği ve istikbali açık olsun. Nagihan, kızı için adeta bir aslan gibi; tam bir aslan anne.”

    Pınar Saka ise birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak,

    “Müthiş anne, müthiş sporcu, müthiş arkadaş” notunu düştü.

    Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
    Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
    Tahran’da Ali Hamaney için anma yürüyüşü Tahran'da Ali Hamaney için anma yürüyüşü
    Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
    Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim
    “Örnek üreticiye“ bakanlıktan mera yanıtı "Örnek üreticiye" bakanlıktan mera yanıtı
    Ece Erken’den Görkem Sevindik açıklaması: Hayatında kimse yok Ece Erken’den Görkem Sevindik açıklaması: Hayatında kimse yok
    Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
    İbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Eda’dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam
    Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
    Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım
    Eski eşinin sevgilisini parke taşıyla öldüresiye dövdü Dehşet anları kamerada Eski eşinin sevgilisini parke taşıyla öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada
    Bakan Şimşek “vergi affı“ ile ilgili çok net konuştu Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu

    10:34
    İsrail Genelkurmay Başkanı: Ordumuz savaş durumunda, Lübnan öncelikli çarpışma alanımız
    İsrail Genelkurmay Başkanı: Ordumuz savaş durumunda, Lübnan öncelikli çarpışma alanımız
    10:34
    Onu daha önce böyle görmediniz Lucescu’ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
    Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
    10:23
    TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
    TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
    10:19
    İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
    İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
    10:12
    Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
    Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
    10:04
    Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
    Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
    10:01
    Okan Buruk isyan etmişti Galatasaray’ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı
    Okan Buruk isyan etmişti! Galatasaray'ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı
    09:46
    13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı İlk sözleri bakın ne oldu
    13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı! İlk sözleri bakın ne oldu
    09:33
    3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı DEAŞ’a sempati duyduğunu itiraf etti
    3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti
    09:32
    Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü Yeni zam geliyor
    Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
    08:50
    Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
    Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
    08:47
    Bolu ve Mersin Yenişehir belediyelerine peş peşe operasyon Onlarca gözaltı var
    Bolu ve Mersin Yenişehir belediyelerine peş peşe operasyon! Onlarca gözaltı var
    05:53
    Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
    Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
