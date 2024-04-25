İstanbul'da etkili olan toz salınımında en kalitesiz hava Göztepe'de - Son Dakika
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İstanbul'da etkili olan toz salınımında en kalitesiz hava Göztepe'de

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Afrika üzerinden gelen çöl tozları İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan toz salınımı hava kalitesini olumsuz yönde etkiledi. Göztepe ve Sultangazi'de hava kirliliği gözle görülür hale geldi. Bugün saat 15.00 itibariyle Göztepe'de ortalama partikül madde hava kirliliği konsantrasyonu 174 g/m3 ölçüldü. Etkili olan toz salınımının ise Cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

25.04.2024 17:55  Güncelleme: 17:57
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İstanbul'da etkili olan toz salınımında en kalitesiz hava Göztepe'de

İSTANBUL - Afrika üzerinden gelen çöl tozları İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan toz salınımı hava kalitesini olumsuz yönde etkiledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre kent genelinde hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Göztepe oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre Göztepe ve Sultangazi'de hava kirliliği gözle görülür hale geldi. Son günlerde kentte görülen ve Afrika üzerinden gelen çöl tozları nedeniyle bazı bölgelerde hava kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. İstanbul'da da etkisini gösteren toz salınımı nedeniyle hava kirliliğinin en fazla olduğu yer Göztepe olarak ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, Göztepe'de bugün saat 15.00 itibariyle ortalama partikül madde hava kirliliği konsantrasyonu 174 g/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. Burayı sırasıyla 105 g/m3 ile Sultangazi, 97 g/m3 ile Esenyurt istasyonları takip etti. Bugün için hava kirliliğinin en az ölçüldüğü istasyon 19 g/m3 ile Yenibosna olurken, partikül madde hava kirliliği Kağıthane istasyonunda 20 g/m3 olarak belirlendi.

Öte yandan etkili olan toz salınımının ise Cuma günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da etkili olan toz salınımında en kalitesiz hava Göztepe'de - Son Dakika

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