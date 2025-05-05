İstanbul\'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 65

Murat SOLAK/ İSTANBUL, -İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu Yakası'nda yüzde 65'e ulaşan yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik haritası verilerine göre saat 09.30 itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda yüzde 65 olarak ölçüldü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devam ediyor.