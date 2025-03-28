İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Yüzde 85'e Ulaştı

Anadolu Yakası'nda haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İSTANBUL - İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Anadolu Yakası'nda ise trafik yoğunluğu da yüzde 80 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın son iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Karayolu, Edirne ve Kocaeli istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk akşam saatlerinde yüzde 85 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda yoğunluk da yüzde 80 olarak ölçümlendi.