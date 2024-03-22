İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün aracını yumruklayan kişinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bir şahıs, kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı" şeklinde internette yayımlanan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığını ifade etti.
Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüyerek, taşkınlık çıkarmaya çalıştığını belirten Yerlikaya, "Kendisinin emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimizce yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil, sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün aracını yumruklayan kişi yakalandı - Son Dakika
Gümüşhane'de bir halı saha maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Gümüşhane merkezde bulunan bir halı saha kompleksinde meydana geldi. Sağırkaya'nın cenazesi yarın öğle namazının ardından defnedilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nu lider tamamlayan Yüksekova Belediyespor, play-off maçlarında da aynı başarıyı ortaya koyarak 1. Lig'e yükselme hedefine ulaşmak istiyor. Yüksekova ekibi, sezon boyunca gösterdiği başarılı performansla çeyrek finalde avantaj elde etmek için mücadele edecek.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Kaan Kahriman, enerjisini atması için yönlendirildiği halterde dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde etti. Şimdi ise olimpiyat şampiyonluğuyla başarısını taçlandırmak istiyor. 19 yaşındaki Kaan Kahriman, azmi ve yeteneği sayesinde haltere başladıktan kısa bir süre sonra birinci olmayı başardı. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde ederek milli takıma seçilen Kahriman, son olarak Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Hedefi ise 2028 Olimpiyatları'nda altın madalyayla dönmek. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Demirhan, üniversitede sporculara yapılan ciddi yatırımların başarıları getirdiğini belirtti.
Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının protokolü imzalandı. Protokol ile 38,5 megavat gücünde yaklaşık 1 milyar lira değerinde GES kurulacak. Kurulması planlanan GES ile her yıl belediyeye yaklaşık 300 milyon lira ek gelir sağlanarak, kamusal yatırımlar yapılacak. Belediyenin ulusal elektrik dağıtım firmasından aldığı 300 milyon liralık elektrik de yeni kurulan GES'ten elde edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil e-posta sisteminin 5 Nisan'da hizmete sunulacağını duyurdu. Yeni sistem, okul ve Bakanlık kurumlarının ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra mobil kullanım özellikleri ile iş hayatında da avantajlar sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, en az 100 bin okul ve eğitim kurumunun sistemi aktif olarak kullanabilmesi amaçlanıyor. Sistem, kullanıcılara bağımsız olarak hizmet verebiliyor ve MEBBİS ile tam uyumlu çalışıyor. Ayrıca, Milli İşletim Sistemi (PARDUS), Milli Akıllı Kart (AKİS), Milli Donanım Güvenlik Modülü (DİRAK), Milli Sertifika Makamı, Zaman Damgası (MA3 SM) ve Milli Bulut Depolama Servisi (SAFİR DEPO) gibi diğer TÜBİTAK ürünleriyle entegre olacak.
Ankara'nın bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı devam ediyor. Etimesgut ve Sincan gibi ilçelerde yaşayan kent sakinleri karla uyandı. Belediye ekipleri ise ulaşımı olumsuz etkilememek için tuzlama çalışması yapıyor.
Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 26. hafta mücadelesinde yarın Alanya Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.
Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yüzme branşında yarışan 16 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı, 200 metre kurbağalamada ve 100 metre serbest stilde gümüş madalya kazandı. Avrupa Şampiyonası'nda rekorlar kıran Ada Zehra, Trisome Oyunları'nda altın madalya beklemesine rağmen gümüş madalya aldı. Antalya'da düzenlenen oyunlarda en genç kürsü gören sporcu olan Ada Zehra, gelecek yarışlarda altın madalya almayı hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?