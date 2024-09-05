İstanbul'da 7-9 Kasım'da Türk Ticaret Fuarı Düzenlenecek - Son Dakika
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İstanbul'da 7-9 Kasım'da Türk Ticaret Fuarı Düzenlenecek

İstanbul\'da 7-9 Kasım\'da Türk Ticaret Fuarı Düzenlenecek

İstanbul'da 7-9 Kasım tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı himayesinde Türk Ticaret Fuarı gerçekleştirilecek. Fuar, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında ticaret ve sanayi iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Tanıtımı Bakü'de yapılan fuara, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Azerbaycan iş dünyası katıldı. Organizasyon, Türk firmalarını bir araya getirerek pazar olanaklarını artırmayı hedefliyor.

05.09.2024 14:16
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İstanbul'da Ticaret Bakanlığının himayesinde, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin desteğiyle 7-9 Kasım'da Türk Ticaret Fuarı düzenlenecek.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Ticaret Evi'nde tanıtıldı.

Tanıtıma Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Murat Yaman, Azerbaycan iş kuruluşlarının yöneticileri ile iş insanları katıldı.

Organizatör Aygün Aliyeva, fuarı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler arasında ticaret, sanayi, yatırım, teknoloji ve hizmetleri geliştirmek ve ülkeler arası pazarı kolaylaştırmak amacıyla düzenleyeceklerini bildirdi.

Aliyeva, organizasyonun TDT üyesi ülkelerin devlet kurumları tarafından desteklenen ve bu ülkelerin iş insanlarının bir araya geleceği en büyük fuar olacağını belirtti.

Her bir TDT ülkesinde fuar düzenlemeyi planladıklarını anlatan Aliyeva, başlıca amaçlarının Türk dünyasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Aliyeva, fuar kapsamında Türk devletlerinin ortak markalarının oluşturulacağını kaydetti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçililiği Ticaret Başmüşaviri Yaman da iş insanlarının hareket alanını genişletmek ve faaliyetlerini kolaylaştırmak için devletin tüm birimlerinin çalıştığını söyledi.

Yaman, Azerbaycan'da iş yapmak isteyen Türk iş insanlarına yardımcı olmaya hazır olduklarını belirterek, Azerbaycan merkezli firmaları İstanbul'da düzenlenecek Türk Ticaret Fuarı'na davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 7-9 Kasım'da Türk Ticaret Fuarı Düzenlenecek - Son Dakika

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