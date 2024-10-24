İstanbul'da Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi başladı - Son Dakika
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İstanbul'da Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi başladı

Üsküdar Üniversitesinin ev sahipliğinde 100'ü aşkın üniversiteden akademisyenin katılımıyla düzenlenin "VIII. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" başladı.

24.10.2024 13:48
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Üsküdar Üniversitesinin ev sahipliğinde 100'ü aşkın üniversiteden akademisyenin katılımıyla düzenlenin "VIII. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" başladı.

Üniversitenin NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda, "Yaratılışa Bütüncül Yaklaşım" ana temasıyla gerçekleştirilen kongrenin açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Açılışta konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Hikmet Koçak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Koçak, şehit yakınlarına baş sağlığı, yaralılar içinde Allah'tan şifa dile getirdi.

Evren ne zaman yaratıldı, insanoğlunu ne zaman hayata geldi ve insan niçin yaratıldı gibi soruların cevaplarının hep araştırıldığını aktaran Koçak, kongrenin amacının da gençlerin belli sorulara cevap vermesini sağlamak olduğunu kaydetti. Koçak, kongreye 100'ü aşkın üniversiteden katılım olduğunu dile getirdi.

Kongrenin Onursal Başkanı Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da "Spinoza'nın Yanılgısı, Evrimin Evrimi" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Fen, sosyal, sağlık, mühendislik, eğitim bilimleri ve dini ilimler alanlarında yaratılış konusunu bilimsel bir bakış açısıyla ele almayı amacıyla düzenlenen kongre 3 gün sürecek.

Kongrede Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın "Kök Hücreden Çıktım Yola", Thomas J. Plevyak "Yaratılış ve Ahiret İçgüdüleri ve Bilincin Ahirete Aktarılması" ile Prof. Dr. Arif Ali Nayed de "İlahi Gösterge Alanı Olarak Evren" konulu konuşma gerçekleştirecek.

Kongrede, "Hangi Evrim", "Öksüz Genler Evrimi Destekler mi?", "Kur'an'a Göre Bütün Yaratılışın Allah'a İsnat Edilmesi", "Toplumsal Sorunların Kaynağı Olarak Sosyal Darvinizm", "Madde ve Can: Moleküler Düzen ve Yaratıcının İzleri", "Doğadan Esinlenen Optimizasyon Algoritmaları ve Sinirbilim Uygulamaları" ve "Yaratılış Modelinin Milli Eğitim Müfredatına Eklenmesinin Faydaları" başlıklarında sunumlar yapılacak.

Kaynak: AA

istanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi başladı - Son Dakika

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