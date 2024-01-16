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İstanbul'da uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından aranan uyuşturucu kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandığını duyurdu. Ali'nin Almanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı ve finansörlüğünü üstlendiği belirtildi. Bakan Yerlikaya, uluslararası organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

İstanbul\'da uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı yakalandı
16.01.2024 - 08:39,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan uyuşturucu kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da yapılan "Kartel-4" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu madde ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Ali'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonla Üsküdar'da gözaltına alındığını belirtti.

Ali'nin Almanya'da uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu tedarik ettiği, uyuşturucu için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucunun finansörlüğünü yaptığının tespit edildiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."

Kaynak: AA
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