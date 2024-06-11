İstanbul'da Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı Projesi Onaylandı - Son Dakika
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İstanbul'da Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı Projesi Onaylandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Anadolu Yakası'nda 3 ilçeyi birbirine bağlayacak Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı, İBB Meclisi'nde oybirliği ile onaylandı.

11.06.2024 20:46  Güncelleme: 05:47
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Anadolu Yakası'nda 3 ilçeyi birbirine bağlayacak Üsküdar-Kadıköy- Maltepe Tramvay Hattı, İBB Meclisi'nde AKP'li üyelerin de oylarıyla, oybirliği ile onaylandı. Proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım programında yer alabilmesi için onaya gönderilecek.

İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının ikincisi Saraçhane yerleşekesinde 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapıldı. Birleşimde Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü'nün fizibilite çalışmalarını tamamladığı, 33 duraktan oluşan ve 21.3 kilometre uzunluğunda olması planlanan Üsküdar-Kadıköy- Maltepe Tramvay Hattı teklifi gündeme geldi. Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy Rıhtıma ulaşan ve oradan Maltepe Meydanı'ndan geçerek Cevizli Tugay Yolu Caddesi'nde son bulan, cadde tramvayının yapımına 2024 yılı içerisinde başlanması hedefleniyor. Hattın yapılabilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım programında yer alabilmesi için onay alınması gerekiyor.

Teklif oylama öncesi söz alan CHP'li meclis üyesi Onur Özyurt yapımı planlanan hatla ilgili bilgi verdi. Özyurt şunları söyledi:

"Turnike sistemi yerine araç içi bilet uygulaması sistemi kullanılacak"

"Komisyon raporunda bahsi geçen Üsküdar, Kadıköy, Maltepe tramvay hattımız Üsküdar Meydanı'ndan başlayıp Kadıköy ve Maltepe ilçemizi yeni bir akstan bağlayacak olup 33 durağı ile 21.3 kilometre uzunluğundadır. Bu hat ile Üsküdar Meydanı'ndan Maltepe Vergi Dairesi'nin seyahat süresi yaklaşık 55 dakikaya inecektir. Hattımızın 2027 yılında günlük 338 bin yolcuya hizmet etmesi planlanmaktadır. Anadolu yakasındaki mevcut hatlar ve planlananl

arla birlikte entegre olarak çalışacak bu hattımız bölgedeki araç trafiğini rahatlatacak. Aynı zamanda çevre ve gürültü kirliliğinde de azalmasında önemli miktarda katkı sağlayacaktır. Öte yandan bu hattımız ilk defa turnike sistemi yerine araç içi bilet uygulama sistemi kullanılarak çok daha kullanıcı dostu bir sistem ile İstanbul halkımıza hizmet vermiş olacağız.

"AK Partili meclis üyelerimizden, projenin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na ivedilikle girmesi için de takipçi olmalarını temenni ediyorum"

Tramvay yolu acil durumlarda tercihli olarak kullanılması ambulans, itfaiye gibi araçların kullanımı da mümkün kılınacaktır. Bu projemiz ile yalnızca bir tramvay hattı değil, yapacağımız yaya öncelikli cadde düzenlemeleriyle aynı zamanda yaya dostu bir ulaşım politikasına da hizmet ettiğimizin altını çizmek isteriz. Sayın Başkanım, AK Partili meclis üyelerimizden, yurttaşlarımızın yararına olan bu projenin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na ivedilikle girmesi için de takipçi olmalarını temenni ediyorum. Bu projenin fikir ve proje uygulamaları süreçlerinde emeği geçen ve geçecek olan tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetici ve emekçilerimize grubumuz adına teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu inşaat yapım süresi yaklaşık 18 ay olarak planlanan ve tamamen kendi imkanlarımızla tamamlayacağımız bu proje için tüm İstanbullular adına teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza ve 16 milyon vatandaşımıza hayırlı olsun diyorum"

Teklif, mecliste Cumhur İttifakı üyelerinin de "evet" oyuyla, oybirliği ile onayladı.

Kaynak: ANKA

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