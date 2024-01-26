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İstanbul'da Polis Ekipleri Usulsüz Çakar-Siren Kullanımı ve Emniyet Şeridi İhlaline Yönelik Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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İstanbul'da Polis Ekipleri Usulsüz Çakar-Siren Kullanımı ve Emniyet Şeridi İhlaline Yönelik Denetim Gerçekleştirdi

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da D-100 kara yolu Avrasya Tüneli istikametinde denetim noktası oluşturdu. Denetimde, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlar kontrol edildi. Bir otomobil sürücüsüne emniyet şeridi ihlali nedeniyle 6 bin 440 lira ceza kesildi.

İstanbul\'da Polis Ekipleri Usulsüz Çakar-Siren Kullanımı ve Emniyet Şeridi İhlaline Yönelik Denetim Gerçekleştirdi
26.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:50
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İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla Üsküdar'da D-100 kara yolu Avrasya Tüneli istikametinde denetim noktası oluşturdu.

Uygulamada, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlar denetlendi.

Polis ekipleri, kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerinin belgelerini inceledi.

Denetim sırasında emniyet şeridi ihlali yaptığı belirlenen bir otomobil sürücüsüne 6 bin 440 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA
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Avrasya Tüneli, İstanbul, Üsküdar, Güvenlik, Trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Polis Ekipleri Usulsüz Çakar-Siren Kullanımı ve Emniyet Şeridi İhlaline Yönelik Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Polis Ekipleri Usulsüz Çakar-Siren Kullanımı ve Emniyet Şeridi İhlaline Yönelik Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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