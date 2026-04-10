İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 176 Kilogram Ele Geçirildi

İSTANBUL'da uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 176 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar'da operasyon düzenlendi. Uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaların ardından 9 Nisan'da 2 ev, 1 araç ve 1 depoya düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 174 kilo 750 gram skunk, 1 kilo 206 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 vakum makinesi ile 170 gram altın ve 5 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.