İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 176 Kilogram Ele Geçirildi
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 176 Kilogram Ele Geçirildi

10.04.2026 12:03
İstanbul'da yapılan operasyonlarda 176 kg uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 176 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar'da operasyon düzenlendi. Uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaların ardından 9 Nisan'da 2 ev, 1 araç ve 1 depoya düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 174 kilo 750 gram skunk, 1 kilo 206 gram kokain, 2 hassas terazi, 1 vakum makinesi ile 170 gram altın ve 5 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti İki Kardeş Aynı Günde Hayatını Kaybetti
Ali Babacan: Türkiye’nin önünü açacak adım erken genel seçimdir Ali Babacan: Türkiye'nin önünü açacak adım erken genel seçimdir
Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi Kaan Urgancıoğlu’ndan oğlu Ardıç’la doğa keyfi
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı Uğur Aslan’dan eşine romantik kutlama: Ömrümün baharı

11:52
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı
11:26
Gianni Infantino İstanbul’a geldi Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
