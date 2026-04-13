İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Narkotik ekipleri, 3 ilçede düzenledikleri operasyonda 147 bin hap ve 13,6 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 3 ilçedeki operasyonlarda 147 bin adet sentetik ecza hap, 11 kilo 500 gram skunk, 1 kilo 150 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında 4 Nisan Cumartesi günü Fatih, Zeytinburnu ve Esenler'de 2 ayrı evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sırasında adreslerde ve şüphelilere ait 3 araçta yapılan aramalarda; 147 bin adet sentetik ecza hap, 11 kilo 500 gram skunk, 1 kilo 150 gram kokain, 1 kilo beyaz renkli katkı maddesiyle 6 kilo A-M 2021 (bonzai hammaddesi) ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:07:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.