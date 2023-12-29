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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 41 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 41 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sokaklarda uyuşturucu satan ve 'torbacı' olarak bilinen 41 şüpheli gözaltına alındı. Avcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş, Güngören, Zeytinburnu ve Tuzla'da eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda tutuklanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İstanbul\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 41 şüpheli tutuklandı
29.12.2023 - 19:25,  Güncelleme: 19:27
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan ve "torbacı" olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Avcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Beşiktaş, Güngören, Zeytinburnu ve Tuzla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 41 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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