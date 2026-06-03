İstanbul'da Uyuşturucu Test Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Test Sonuçları Açıklandı

03.06.2026 19:57
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Soruşturma kapsamında 7 şüpheliden bazıları uyuşturucu, bazıları ise ilaç etken maddesi kullandı.

İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumunda (ATK) örnek veren 7 şüphelinin uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar, saç ve sakal örnekleri alınan Tuğçe Postoğlu, Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat, Cansu Tekin, Zehra Hanzade Gürkanlar, Mirgün Sırrı Cabas ve Berkay Şahin ile ilgili rapor hazırlandı.

Rapora göre, şarkıcı Berkay Şahin ile Tuğçe Postoğlu'ndan alınan örneklerde uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığı, Gazeteci Mirgün Sırrı Cabas ile Cansu Tekin'den alınan örneklerde sitalopram/essitalopram ilaç etken maddesine rastlandığı belirlendi.

Oyuncu Onur Tuna ile dijital içerik üreticisi Özgür Deniz Cellat'tan alınan örneklerde esrar etken maddesi, Tuna'da ayrıca ilaç etken maddelerinden mirtazapin ve sertralin saptandı.

Dijital içerik üreticisi Zehra Hanzade Gürkanlar'dan alınan örneklerde ise kokain ve metabolitleri ile sitalopram/essitalopram ilaç etken maddesi tespit edildi.

Hazırlanan rapor, soruşturma savcılığına gönderildi.

Kaynak: AA

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