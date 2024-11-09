İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İstanbul'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 150 şüpheliden 142'si tutuklandı.

09.11.2024 18:34
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İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 150 şüpheliden 142'si tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çevrimiçi platformları, şifreli mesajlaşma ağlarını ve bu ağı izleyerek uyuşturucu ticareti ile bağlantılı faaliyetleri takip eden ekipler şüpheli hesapları izlemeye aldı. Yapılan sanal devriye çalışmalarının sonrasında tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 150 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 142'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevrimiçi Zehir Tacirlerinin Enselerindeyiz. Sosyal medya platformları üzerinden 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yaptığı değerlendirilen şüpheli 'çevrim içi zehir tacirlerine' düzenlenen 'NARKOÇELİK-47' operasyonunda: 150 şüpheli Çevrimiçi Zehir Taciri yakalandı, 142'si tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Sanal ortamda internet tabanlı haberleşme ve dijital platformlar aracılığıyla uyuşturucu ticareti yapan çevrimiçi zehir tacirlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlarımız hızla devam edecek. Siber devriyelerimiz çevrim içi platformları, şifreli mesajlaşma ağlarını ve bu karanlık ağı izleyerek uyuşturucu ticareti ile bağlantılı faaliyetleri takip ediyor. Sosyal medya platformlarında anahtar kelimeler, semboller ve şüpheli hesapları izliyor ve uyuşturucu satıcılarını bir bir tespit ediyor. Özellikle bu karanlık ağda faaliyet gösteren satıcıları tespit etmek için siber devriyelerimiz yapay zeka destekli algoritmaları kullanıyor. İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. İstanbul Anadolu, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye çalışmaları sonucu; NARKOÇELİK-47 operasyonunda, sosyal medya platformları, internet siteleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli çevrimiçi zehir taciri ve sokak satıcılarına yönelik toplam 783 personelin katılımıyla düzenlendi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika

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