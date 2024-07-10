İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti ve Cinayet Suçlarına Karışan Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti ve Cinayet Suçlarına Karışan Suç Örgütüne Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme ve yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, terazi, tabanca, fişek, balistik yelek ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

10.07.2024 09:41
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İstanbul'da, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme ve yaralama suçlarına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Bayğaralar" olarak ifade edilen suç örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti", "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 11 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 kilo 646 gram uyuşturucu madde, 8 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, 6 fişek, 4 balistik yelek, çok sayıda şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti ve Cinayet Suçlarına Karışan Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti ve Cinayet Suçlarına Karışan Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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