İstanbul\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Esenler'de üretimini yaptığı uyuşturucu maddeyi evinin penceresinden sarkıttığı sepetle sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu imal edilerek ticareti yapıldığını belirledi.

Ekipler, teknik ve fiziki takipler sonucunda 24 Ocak'ta bu adrese düzenledikleri operasyonda şüpheli Y.H'yi gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin ayrıca 3 farklı dosyadan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Adresteki aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan 195 gram kimyasal sıvı, 23 uyuşturucu hap, 300 gram tütün ile 97 bin 240 lira, 1342 dolar ve 50 avro ele geçirildi. İncelemede, şüphelinin ele geçirilen 300 gram tütünün üzerine uyuşturucu madde içeren kimyasal sıvıyı spreyle sıkarak kurumaya bıraktığı belirlendi.

Şüphelinin ayrıca 4. kattaki ikametinin penceresinden aşağıya sepet sarkıtarak içerisine koyduğu uyuşturucu maddelerin satışını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.