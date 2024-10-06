İstanbul'da WCF Zirvesi Düzenleniyor

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Dünya Odalar Federasyonunun (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi, 14-16 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, WCF Genel Konsey Toplantısı ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Toplantısı'nın da gerçekleştirileceği zirveye 40'ı aşkın ülkeden 700'e yakın iş insanının katılması öngörülüyor.

14-16 Ekim'de İstanbul'da yapılacak zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iş dünyası liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve organizasyonun ev sahipliğini yapacak olan WCF ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, zirvede iklim değişikliği düzenlemeleri ve teknolojik yeniliklerle gelen yeni rekabet şartlarının ele alınacağını bildirdi.

Geçen yıl yapılan seçimde Dünya Odalar Federasyonu Başkanı seçilmesinin ardından bu yıl da böyle bir zirveye ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Hem küresel ekonomi hem de bölge coğrafyamız kritik bir süreçten geçiyor. İş dünyası olarak bir yandan jeopolitik riskleri yönetmeye çalışırken diğer taraftan da yeni nesil ticari rekabete uyum sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bir yandan iklim değişikliğine ilişkin düzenlemeler, diğer taraftan teknolojik değişim bizi daha önce alışık olmadığımız yeni bir küresel rekabet ortamına taşıyor. Bu kapsamda zirvenin ana temasını da 'İklim değişikliği için işbirlikçi yaklaşım' olarak belirledik. Yakında Brezilya'da B20 ve G20 zirveleri var. Kasımda Bakü'de COP29 Zirvesi yapılacak. Bu zirvenin zamanlamasını da çok önemli görüyorum. İstanbul her zaman küresel ekonominin başkentlerinden biri oldu. Bu zirveyle İstanbul'un bu misyonunu daha önemli bir noktaya taşıyacağız."

Hisarcıklıoğlu, etkinliğin önemine işaret ederek, zirvenin girişimcilere uluslararası seviyede oda yöneticileri ve iş heyetleriyle önemli ağ oluşturma fırsatları sunacağını ifade etti.

Zirvede hakkında

Dünya Odalar Federasyonunun Avrupa ve Asya Zirvesi'nde, tüm dünyada iş dünyasının temsilcisi olan odalar, 24 Ekim'de Rio de Janeiro'da yapılacak B20 Zirvesi ve 11 Kasım'da Bakü'de başlayacak COP29 Zirvesi öncesinde iklim değişikliğiyle ilgili görüşlerine son şeklini verecek.

Toplantıda, net sıfır emisyona doğru yol haritası, iklim teknolojileri ve inovasyon ile iklim değişikliğinin finansmanı konuları tartışılacak. Ayrıca Dünya Odalar Federasyonu bünyesinde faaliyete geçen Kadın Ağı'nın ilk zirvesi gerçekleştirilecek.

Etkinlikte "Net Sıfıra Geçişi Hızlandırma Küresel İşbirliğinin Geliştirilmesi", "Küresel Ekonomik Dönüşümü ve Değişimi Sürdürmede Odaların Rolü", "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Teknoloji Kullanımı ve Döngüsel Ekonomi" ile "İklim Finansmanın İyileştirilmesi ve Tedarik Zincirlerini Karbonsuzlaştırma" başlıklarında paneller düzenlenmesi planlanıyor.

Kadınların odalardaki liderlik rollerinde karşılaştıkları zorluklar ve fırsatların inceleneceği "Oda Temsilinde Kadınlar" temalı WCF Kadın Konsey Toplantısı'nın etkinlik kapsamında yapılması bekleniyor.

Zirve kapsamında Türkiye'nin tanıtımı için sosyal etkinlikler de gerçekleştirilecek.