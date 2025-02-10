İstanbul'da Yağış ve Trafik Yoğunluğu: Araçlar Zor İlerliyor - Son Dakika
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İstanbul'da Yağış ve Trafik Yoğunluğu: Araçlar Zor İlerliyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü yağışlı hava ve kar yağışının ardından oluşan trafik yoğunluğu, ana yollarda araçların ilerlemesini zorlaştırıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve D-100 kara yolundaki yoğunluk dikkat çekiyor. Ayrıca toplu taşıma duraklarında da kalabalıklar oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı.

10.02.2025 10:47
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İstanbul'da, haftanın ilk iş günü yağışlı havanın da etkisiyle oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

Yüksek kesimlerinde gece zaman zaman görülen kar yağışının sabah saatlerinde yerini yağışlı havaya bıraktığı kentin ana arterleri ve yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında trafik iki yönlü ağır ilerliyor. TEM otoyolunda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den itibaren başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu- Mecidiyeköy arasında trafik ağır ilerliyor.

Haliç Köprüsü'nün girişinde başlayan trafik yoğunluğu, Edirnekapı'ya kadar etkili oluyor.

TEM otoyolu Ankara istikametinde Seyrantepe- Gaziosmanpaşa arasında, Basın Ekspres Caddesi'nin her iki yönünde, Küçükköy ile Hasdal arasında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolunda, Avcılar ile Küçükçekmece'de araçlar güçlükle ilerliyor.

Öte yandan haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek isteyenlerin, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında da yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Duraklarda bekleyen yolcular, sıra nedeniyle toplu taşıma araçlarına binmekte zorlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62'lere kadar çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yağış ve Trafik Yoğunluğu: Araçlar Zor İlerliyor - Son Dakika

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