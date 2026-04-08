İstanbul'daki Terör Saldırısı ve Polisin Başarılı Müdahalesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'daki Terör Saldırısı ve Polisin Başarılı Müdahalesi

08.04.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Levent'te Yapı Kredi Plaza'ya düzenlenen silahlı saldırı, polis tarafından anında müdahale ile etkisiz hale getirildi. Olayda iki polis hafif yaralandı, saldırganlardan biri vurularak yakalandı, diğer ikisi ise telefon kayıtları ile tespit edilip gözaltına alındı. İçişleri Bakanı, Türkiye'nin terör tehditlerine karşı kararlılığını vurguladı.

İstanbul Levent'teki Yapı Kredi Plaza'ya düzenlenen silahlı saldırı, polisin hızlı ve etkili müdahalesiyle sonuçlandı. Saat 12.15'te İzmit plakalı bir araçla gelen saldırganlar, binanın arka kapısı önünde durarak polislere ateş açtı. Polisler anında karşılık verdi ve çatışma başladı. Polis, bir teröristi ayaklarından vurarak etkisiz hale getirdi, diğer ikisi ise yakalandı. Olayda iki polis hafif yaralandı.

Saldırı sonrası, polis operasyonlarına devam ederek gözcülük yapan ikinci bir ekibi tespit etti. Kamera görüntüleri ve telefon baz kayıtları incelenerek, iki şahıs Doblo marka bir araçla olay yerinden uzaklaşırken belirlendi ve yakalandı. Bu şahısların saldırganlarla yoğun telefon trafiği olduğu tespit edildi. Saldırganlardan Yunus E. S.'nin DEAŞ ile bağlantısı araştırılırken, diğer saldırganların önceden keşif yaptığı ve hedefin kapalı İsrail Konsolosluğu olduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıya ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin terör tehditlerine asla geçit vermeyeceğini ve güvenlik birimlerinin kararlılıkla mücadele edeceğini belirtti. Polis, bu operasyonla sadece saldırıyı önlemekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'ye karşı planlanan bir oyunu bozdu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İçişleri Bakanı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Polis, Terör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 12:10:03. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.