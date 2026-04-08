İstanbul'daki Terör Saldırısı ve Polisin Başarılı Müdahalesi

İstanbul Levent'teki Yapı Kredi Plaza'ya düzenlenen silahlı saldırı, polisin hızlı ve etkili müdahalesiyle sonuçlandı. Saat 12.15'te İzmit plakalı bir araçla gelen saldırganlar, binanın arka kapısı önünde durarak polislere ateş açtı. Polisler anında karşılık verdi ve çatışma başladı. Polis, bir teröristi ayaklarından vurarak etkisiz hale getirdi, diğer ikisi ise yakalandı. Olayda iki polis hafif yaralandı.

Saldırı sonrası, polis operasyonlarına devam ederek gözcülük yapan ikinci bir ekibi tespit etti. Kamera görüntüleri ve telefon baz kayıtları incelenerek, iki şahıs Doblo marka bir araçla olay yerinden uzaklaşırken belirlendi ve yakalandı. Bu şahısların saldırganlarla yoğun telefon trafiği olduğu tespit edildi. Saldırganlardan Yunus E. S.'nin DEAŞ ile bağlantısı araştırılırken, diğer saldırganların önceden keşif yaptığı ve hedefin kapalı İsrail Konsolosluğu olduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıya ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin terör tehditlerine asla geçit vermeyeceğini ve güvenlik birimlerinin kararlılıkla mücadele edeceğini belirtti. Polis, bu operasyonla sadece saldırıyı önlemekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'ye karşı planlanan bir oyunu bozdu.