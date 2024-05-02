İstanbul\'da yapılan operasyonda 565 egzotik hayvan ele geçirildi

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HABER: EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince 42 farklı adrese düzenlenen operasyonda 565 adet egzotik hayvan ele geçirildi. 3 bin 215 hayvan halka bileziği ile bir adet tabancanın da ele geçirildiği operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonu ile gerçekleşen operasyon Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapıldı. Polis, CİTES Sözleşmesi kapsamında olduğu değerlendirilen 11 kişiyi teknik takibe aldı. Şüpheli kişilerin suçtan elde ettikleri gelirin belirlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği ve MASAK ile de çalışma sürdürüldü.

565 EGZOTİK HAYVANA EL KONDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında 17.01.2024 tarihinden itibaren yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 30 ayrı ara yakalama gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 15 ilde 1 işyeri, 2 depo ve 39 farklı ikamet adresine 29 Nisan'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 565 adet egzotik hayvan, 18 adet hayvansal ürün, 52 adet çip ve 1 adet çip okuma cihazı, 3.215 adet hayvan halka bileziği, 1 adet tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan ve "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet" ve "CITES Sözleşmesi'ne aykırılık" suçlarından adliyeye sevk edilen 27 kişi serbest bırakıldı. Kalan 9 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.